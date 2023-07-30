Спроба не вдалася: у Криму вчителька російської мови хотіла підпалити військкомат, — росЗМІ

У Феодосії 51-річна жінка кинула коктейль Молотова в будівлю військкомату. Після затримання в телефоні викладачки нібито виявили листування з її куратором.

У тимчасово окупованому Криму заарештували жінку, яка викладала російську мову, після того, як вона зробила спробу підпалити будівлю місцевого військкомату. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

У суботу, 29 липня, приблизно о 19:00 на Земській вулиці у Феодосії стався інцидент із 51-річною вчителькою російської мови. Вона зробила спробу підпалити будівлю місцевого військкомату, кинувши коктейль Молотова. Однак її спроба не вдалася, оскільки пляшка не досягла мети і розбилася об асфальт. Полум'я, що спалахнуло, швидко загасили, і ніхто не постраждав унаслідок цього інциденту.

"Жінку затримали співробітники комісаріату. Виявилося, що вона викладає російську та літературу в одній зі шкіл Феодосії. Наразі з педагогом працюють силовики", — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що в телефоні знайшли листування з куратором.

Нагадаємо, що 19 квітня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що будівлю військкомату в місті Новозибків Брянської області атакував безпілотник. Провину за напад чиновник поклав на Україну.

Раніше, 12 квітня, ми писали про те, що 22-річному жителю РФ Кирилу Бутиліну, якого засудили за те, що він підпалив військкомат, під час утримання в СІЗО погрожували через відмову назвати главу Кремля "красунчиком".

Ще ми повідомляли, що за 2022 рік по всій Росії сталося 77 спроб підпалів військових комісаріатів.