"Рік відплати": СтратКом ЗСУ анонсував атаку БПЛА на Москву 24 серпня (відео)

На опублікованому відомством мультфільмі можна побачити, як повітряні цілі успішно уражають об'єкти противника в різних точках на карті. Фінальним "акордом", судячи з ролика, буде удар БПЛА по Москві.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ (СтратКом) поділилися інтригуючим роликом, де анонсували масштабні події в серпні. Про це повідомляє пресслужба організації 30 липня.

Ролик виконаний у форматі анімації. У кадрі стоїть засмучений маленький хлопчик поруч із повністю зруйнованими внаслідок обстрілів будинками. Раптово на траві він знаходить старий малюнок із сім'єю на тлі українського прапора, що його явно надихає.

З нього він створив паперовий літак, який у польоті перетворився на ударний БПЛА. У повітрі були десятки таких об'єктів.

"Рік відплати триває. Дати змінюються. А результат залишається — біль і трагедія окупантів", — ідеться в повідомленні.

У результаті БПЛА на ролику потрапляли точно в ціль — склади і штаби противника на території Російської Федерації та в окупованих містах України, які під тимчасовим контролем Москви.

Деякі з об'єктів уражали навіть найдальші об'єкти в тилу РФ, як намальовано в ролику.

Під кінець ролика одному з БПЛА вдалося дістатися столиці — Москви, на чому картинка переривається і з'являється лише напис "24 серпня" на тлі Червоної площі. У цю дату відзначається День незалежності України.

Примітно, що ролик було опубліковано в день, коли невідомий повітряний об'єкт атакував бізнес-центр у російській столиці.

У ніч на 30 липня жителі Москви і Підмосков'я могли чути гучні вибухи, які, як зазначив мер міста Сергій Собянін, нібито пов'язані з роботою ППО і атакою БПЛА.