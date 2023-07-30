"Стоїть трупний запах": росіяни не встигають вивозити тіла з моргів Луганщини, — Генштаб

У командуванні зазначають, що втрати ЗС РФ убитими і пораненими зростають на тлі контрнаступу ЗСУ.

Українські воїни продовжують наступати та звільняти рідну землю від російських загарбників. На тлі успіху Сил оборони втрати окупантів значно зросли. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог уже фізично не встигає вивозити своїх "двохсотих" із моргів. Тому в окупованих містах стоїть нестерпний трупний запах.

"У місті Сватове Луганської області територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян", — зазначили в Генштабі ЗСУ.

У Командуванні додали, що окупанти не вивозять тіла вже майже тиждень.

Тим часом у Старобільську загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу з місцевих медустанов до так званих військових госпіталів для надання допомоги пораненим окупантам. Літні люди скаржаться, що через це вони не мають змоги отримати хоч якесь лікування.

Нагадаємо, що раніше Тарнавський говорив, що Україна організовує широкомасштабні наступальні операції, незважаючи на значні заміновані території на південному напрямку. Він визнав, що українські війська досягли скромних успіхів, особливо на півдні, оскільки очікувалося, що просування буде швидким із захопленням якихось рубежів, якихось об'єктів і в результаті досягненням якоїсь мети.

24 липня з'явилася інформація про те, що армія дронів за тиждень знищила 101 одиницю техніки ЗС РФ на мільйони доларів. Серед них танки, ББМи та інші об'єкти.

Також 24 липня ЗСУ показали, як знищили російський танк за допомогою українського ПТРК "Стугна" і польського Krab.