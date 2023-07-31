"Боровся до останнього подиху": на фронті загинув український актор Євген Світличний

Актор Євген Світличний входив до 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС "Вовки Да Вінчі.

19 липня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув 29-річний український автор Євген Світличний, який зіграв Карася у фільмі "Носоріг". Про це повідомив український кінорежисер Олег Сенцов на своїй сторінці у Facebook.

"Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", — сказав Олег Сенцов.

Дружина Сєнцова Вероніка Вельча у Facebook поділилася спогадами про актора. Зокрема, Євгена Світличного вона знала з фільму "Носоріг".

"Євген Світличний. Світлий і талановитий. Боровся з ворогом до останнього подиху. На жаль, той подих виявився дуже передчасним… Спочивай із миром, друже", — поділилася вона.

Також про загибель актора написав продюсер і культурний менеджер Денис Іванов у Facebook.

"Загинув Євген Світличний. Актор, який втілив образ Карася в "Носорозі". Світла людина та герой. Вічна памʼять", — розповів Іванов.

Світличний входив до 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС "Вовки Да Вінчі. У пресслужбі 1-шої штурмової роти ДУК ПС у Facebook зазначили, що актор мав позивний "Жека".

Нагадаємо, 17 лютого 2022 року на екранах з'явився кримінальний фільм Олега Сенцова "Носоріг", що запам'ятовується шоковими сценами насильства та запізнілим каяттям.

У липні Фокус повідомив, що в бою з російськими окупантами загинув український актор "ЧЕсного Театру" Філіп Віннер. Актор захищав Батьківщину з перших днів вторгнення та воював у найгарячіших точках.