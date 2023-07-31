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Вибухи в Брянській області РФ: БПЛА атакував поліцейську дільницю, — росЗМІ (відео)

Володимир Пєнов
Фото: Скрин відео | У Брянській області прогриміли вибухи

За даними журналістів, унаслідок падіння безпілотника в будівлі поліції вибило вікна. Також пошкоджень зазнав дах.

У Брянській області невпізнаний безпілотник атакував місто Трубчевськ. Про це повідомляє російське медіа Mash.

Згідно з даними російських журналістів, БПЛА нібито здійснив атаку на місцеву поліцейську дільницю, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень. Повідомляють, що у відділку вибило вікна, крім того, пошкоджень зазнав дах будівлі.

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Атака БПЛА на Москву та Ростовську область

Нагадаємо, 30 липня під російським Таганрогом Ростовської області впав невідомий БПЛА літакового типу, що спричинило масштабну пожежу. Через це в хуторі Дараганівка зникло світло.

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Зокрема, вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї було чути звуки вибухів, які, згідно із заявами російської влади, пов'язані з нальотом безпілотних літальних апаратів. За повідомленням Міноборони РФ, дрони нібито були збиті російською ППО. За даними ЗМІ, унаслідок атаки було пошкоджено будівлю бізнес-центру "Москва-Сіті".