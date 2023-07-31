ЗС РФ готують "великий наступ" до кінця літа: в ISW назвали напрямок

Аналітики наводять слова полковника ЗСУ Сергія Череватого, який попереджав, що в планах росіян було проведення "стратегічної" операції на Куп'янському напрямку, де, за підрахунками командування, зосереджено близько 100 тисяч солдатів РФ.

РФ до кінця літа 2023 року планувала провести великий наступ на фронті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 30 липня.

За словами аналітиків, останні кілька днів російські окупанти намагалися продовжувати наступати лінією Сватове-Кремінна, проте безуспішно, і вони були змушені відійти на раніше зайняті позиції.

Цю інформацію також підтвердили в Генштабі ЗСУ, заявивши, що ЗС РФ вели наступальні дії на схід від Берестового (20 км на північний захід від мiста Сватове), а також поблизу Новоєгорівки (16 км на південний захід від мiста Сватове) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Сергій Череватий також зазначив, що на лінії Сватове-Кремінна зафіксовано щонайменше сім бойових зіткнень за 30 липня, і пов'язано це зі спробою Російської Федерації перехопити ініціативу на полі бою.

"Посилення російської наступальної активності є частиною підготовленої великої наступальної операції. Череватий вважає, що російські війська планували цього літа провести "стратегічну" операцію на Куп'янському напрямку та вважають це своїм "великим наступом", — ідеться в повідомленні.

Водночас Сергій Череватий зазначив, що для проведення цієї операції росіяни відправили значну кількість погано підготовлених окупантів на фронт. Здебільшого вони спираються на піхотні та повітряно-десантні (ПДВ) з'єднання та підрозділи, а також воєнізовані роти (ПВК), такі як "Ветерани" й "Тигр" і невизначені чеченські "Ахмати".

Також аналітики переконані, що успіхів вони не досягнуть.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що в DeepState заявили про успіхи ЗСУ в районі мiста Сватове. Аналітики зазначили, що на цій ділянці поля бою Сили оборони змогли зупинити просування ЗС РФ завдяки передислокації резервів.