Мобілізація в Україні з 1 серпня: чи посилять правила призову в армію

В Україні було запроваджено зміни у сфері бронювання співробітників, а в строковиків тепер з'явиться можливість добровільно приєднатися до Сил оборони.

Загальна мобілізація та воєнний стан продовжують свою дію до 18 листопада 2023 року для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які визнані придатними для військової служби в період воєнного стану. Однак із 1 серпня очікуються деякі зміни та нововведення в системі мобілізації. Фокус пише про те, що важливо знати.

Воєнний стан і роздача повісток

Продовження терміну дії воєнного стану: рішенням Верховної Ради було продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб — до 18 листопада 2023 року.

Роздача повісток військовозобов'язаним: процес видачі повісток військовозобов'язаним громадянам, які придатні до служби в Збройних силах України, триватиме і в серпні. У цей період виділяють три види повісток: повістку для уточнення даних, повістку на проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційне розпорядження.

Нові правила мобілізації

Із серпня також набудуть чинності нові правила мобілізації. Ось що зміниться:

Добровільна мобілізація: наприкінці липня набув чинності закон, що дозволяє військовослужбовцям строкової служби добровільно стати мобілізованими. Це стосується осіб, строк військової служби яких закінчився в період дії воєнного стану, але військова служба була продовжена понад встановлені строки, і які прослужили не менше шести місяців у період воєнного стану.

Зміна умов бронювання працівників: перелік сфер, у яких можуть бути заброньовані працівники для проходження військової служби, було розширено, і було встановлено чіткі строки розгляду державними органами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їхньої критичної важливості.

Відстрочка з догляду за родичами: запроваджено зміни у сфері надання відстрочки від служби для осіб, які доглядають за родичами. Відтепер відстрочка надається тільки в разі, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних забезпечити догляд за людиною з інвалідністю. Попереднє право на відстрочку мали громадяни, чиї дружини, один із батьків або батьки дружини мають інвалідність I або II групи.

Нагадаємо, Фокус публікував інформацію про зміни з 1 червня, що стосуються військового обліку та повідомлення громадян, а також розповів про те, які нововведення відбулися для військовозобов'язаних.