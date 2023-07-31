"Платитимуть за труни": Польща не виключає вторгнення "вагнерівців" із території Білорусі

Найманцям Євгена Пригожина, якщо вони спробують вчинити провокацію та перетнути державний кордон, доведеться зустрітися з польськими й американськими військовослужбовцями.

Віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінський розповів про відповідь, яку отримають найманці ПВК "Вагнер" у випадку, якщо спробують атакувати польську територію. Про ситуацію віцеспікер розповів у ефірі каналу Espreso.TV.

Камінський запевнив, що польські урядовці стежать за діяльністю в Білорусі найманців ПВК "Вагнер" і очільника компанії Євгена Пригожина. Водночас їх сприймають не як виконавців волі президента Білорусі Олександра Лукашенка, а як представників Росії.

Політик визнав, що може існувати загроза для Сувальського коридору: "Можливі провокації, але загрозу для Варшави та Жешува ми не бачимо".

Якщо провокації все ж відбудуться, то відповідь буде силовою, натякнув Камінський, риторично запитавши: "Хто купуватиме труни?" — для тих, хто спробує вчинити якусь провокацію.

Зазначимо, Сувальський коридор — ділянка кордону між Польщею та Литвою, до якого прилягають кордони Калінінградської області РФ і Білоруської Республіки. Ця ділянка отримала назву через польське місто Сувалки. Довжина ділянки — близько 80-90 км.

Сувальський коридор — місцевість на кордоні Польщі та Білорусі Фото: Вікіпедія

Якщо "вагнерівці" спробують пробратися на територію Польщі, щоб вчинити там теракт, то силові структури їх знешкодять, впевнений віцеспікер: "Будь-який російський агресор, який до нас прийде, буде просто убитий".

Протидіятимуть нападникам і поліцейські, і прикордонники, впевнений польський політик. Зокрема, він нагадав, що в Жешуві перебувають американські військові, які також готові дати відсіч.

Камінський, обґрунтовуючи впевненість поляків, покликався на вислів президента США Джо Байдена, який узимку відвідував Польщу та заявив, що захищатиме її: "Ми як територія НАТО маємо єдиний простір безпеки". Американський президент сказав, що буде захищати кожний сантимент польської землі.

Зазначимо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі Всеукраїнського телемарафону також прокоментував можливі загрози з боку "вагнерівці". За його словами, на території Білорусі виявлено близько 5 тисяч найманців — вони за кілька сотень кілометрів як від України, так і від кордонів Литви та Білорусі. Загрози вони поки що не становлять. Що ж до можливих атак у бік Польщі та Литви, то офіцер запевнив, що розвідки всіх трьох країн взаємодіють між собою, тому несподіванок не станеться.

Варто зазначити, Польща звела кількаметровий паркан на кордоні з Білоруссю та готується збудувати аналогічний на кордоні з Росією. Паркан обладнаний системами моніторингу та захисту і зведений протягом року так званої "мігрантської кризи", яку влаштував очільник Білорусі Олександр Лукашенко.

Лукашенко в недавній заяві натякнув, що "польський імперіалізм" загрожує заходу Україні. Водночас політик запевнив, що "ледь стримує" найманців "Вагнера", які готові захопити, наприклад, аеродром у Жешуві.