"Підтягує стратегічну авіацію": РФ готується до нових атак по Україні (відео)

Попри те, що ворог не вивів у море ракетоносії, в пунктах базування "вони абсолютно готові". У командуванні поперджають, що Росія використовує практику завдання ракетних ударів з бухт у Чорному морі.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону 31 липня заявила, що ворог підтягує авіацію і, скоріш за все, готується до нових обстрілів України.

"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів", — розповіла вона.

З її слів, наразі ворог намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю до попередніх діб, коли їм вдавалося максимально бити, але наразі кількість снарядів у них менша і вони відчувають снарядний голод, хоча виходять на рівень 50-60 обстрілів за добу. Херсону цієї ночі діставалося дуже потужно — понад 10 різів обстріляно обласний центр. Снарядний голод у ворога може частково може бути пов’язаний із ситуацією на Чонгарському мосту.

Ба більше, зі слів Гуменюк, попри те, що ворог не вивів у море ракетоносії, в пунктах базування "вони абсолютно готові" і вивести їх РФ може протягом однієї години.

"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі — ми не знімаємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", — наголосила Гуменюк.

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Нагадаємо, 31 липня ЗС РФ атакували Харків ракетами С-300, є постраждалий. За інформацією обласної прокуратури, ракети С-300 пошкодили складське приміщення в південно-західному районі Харкова, спровокувавши пожежу.

Також речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий підсумував, яку ж силу зібрали росіяни для відновлення просування на Харківщину. З його слів, ідеться про 100 тис. військових і майже тисячу танків.