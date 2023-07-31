Навчатимуть з комфортом: тероборона ЗСУ отримала модульний табір за $1,2 млн (відео)

Тероборона ЗСУ отримала нове військове спорядження: тепер майже тисяча новобранців навчатимуться стріляти та запускати дрони в комфортних умовах.

Територіальна оборона ЗСУ отримала тренувально-навчальний модульний табір за $1,2 млн, в якому може пройти підготовку цілий батальйон новобранців. Модульний табір придбали за кошти громадян Польщі, які зібрали $2 млн. Про особливості підготовки новобранців у новому таборі ідеться у дописі Telegram-каналу "СтратКом ЗСУ".

Тарас Чмут, голова благодійного фонду "Повернись живим", пояснив, звідки взялись кошти для закупівлі табору. З його слів, поляки всією країною збирали гроші на закупівлю безпілотного комплексу "Байрактар". Коли кошти зібрали, то з'ясувалось, що компанія Baykar Makina надасть комплекси безплатно. Після перемовин вирішили, що частина коштів піде на гуманітарні потреби, частина — на військове спорядження. Саме завдяки цьому вдалось купити модульний табір, де може навчатись батальйон тероборонівців.

Модульний табір складається з наступних елементів:

намети для проживання, навчання, харчування та меддопомоги;

генератор 75 кВт;

місця для зберігання зброї.

Також передбачено, що бійці матимуть під час спеки кондиціонери, під час морозу — обігрівачі, стверджує Чмут.

Табір можна встановлювати на будь-якій місцевості, як тільки є потреба провести навчання бійців. Крім того його можна поділити на 2-3 частини. Все спорядження пакується на 6 машин і доправляється туди, куди потрібно.

Зазначимо, кількість людей, які можуть навчатись у таборі — від 300 до 800 осіб.

Модульний навчальний табір ТрО ЗСУ

Командувач Сил тероборони ЗСУ Ігор Танцюра пояснив, навіщо бійцям подібний модульний табір: "Під час навчання кожен повинен мати можливість помитись, обслужити себе, підготуватись до занять на наступну добу".

Навчання зі стрільби з міномета у таборі ТрО

Начальник 150 навчального центру ТрО Едуар Пісоцький також роз'яснив, що включає підготовка у таборі. Зокрема, бійці вистрілюють 845 боєприпасів і після цього відправляються на доукомплектування бойових частин. Ті люди, які проявлять особливу влучність або командирські якості, пройдуть додаткову фахову підготовку — стануть, наприклад, кулеметниками чи розвідниками.

Навчальний полігон ТрО ЗСУ

На відео, опублікованому у Telegram-каналі, показано, як навчаються бійці: стріляють з різних видів стрілецької зброї, долають перешкоди, запускають дрони та стріляють з міномета.

Нагадуємо, українські виробники зброї показали морський дрон MAGURA власної розробки. Пристрій має довжину майже 5 метрів і здатен рухатись зі швидкістю 77 км/год (42 вузли).

Тим часом днями український волонтер і телеведучий Сергій Притула зібрав 14 млн грн на аукціоні: продав карту начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Кошти витратять на закупівлю п'яти безпілотників EOS для розвідників.