"Вийшли на позиції росіян": командир "Сталевого кордону" показав відео боїв в районі Лиману

Внаслідок атаки понад десять окупантів було ліквідовано, ще значна кількість отримали поранення.

Прикордонники штурмової бригади "Сталевий Кордон" здійснювали успішну розвідку та вийшли на позиції росіян на Лиманському напрямку. Про це у Telegram 31 липня повідомив командир штурмової бригади "Сталевий Кордон" Валерій Падитель.

Він зазначив, що поблизу населеного пункту Твердохлібове провели успішну наступальну операцію. Внаслідок атаки понад десять окупантів було ліквідовано. Ще значна кількість загарбників отримала поранення. Українські бійці втрат не зазнали.

"Переможемо", – заявив Валерій Падитель.

Хто такий Валерій Падитель

Валерій Борисович Падитель – військовий, учасник війни з Росією та герой України. З 2014 року брав участь у антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на сході України. Наприкінці лютого 2022 року, коли російські організували масштабний наступ, долучився до оборони Маріуполя. Тримав позиції на "Азовсталі", звідки потрапив до російського полону.

Прикордонники у війні з Росією

Прикордонники наприкінці липня розповіли, як воюють в Серебрянському лісі поблизу річки Сіверський Донець. Через нетипові для Донеччини природні умови — гори, ліс, болота — прикордонники, які ефективно тримають оборону у локації поруч зі Збройними силами України, вже встигли прозвати цю територію "українським В’єтнамом". Українські позиції розташовані по обидва боки річки Сіверський Донець, через що військовим доводиться постійно переправлятися через водну артерію. В цих місцях війська загарбників особливо пильно фіксують пересування українських захисників.

Прикордонники 11 липня застосували в районі Бахмута міномети та знищили російський транспорт. Бійці ефективно використали артилерійські засоби завдяки точним даним, які були отримані з безпілотників.

У червні прикордонники знищили позиції російських військ. За допомогою безпілотника українські бійці визначили координати росіян та відправили їм на голови десяток осколкових гранат.

Нагадаємо, 31 липня аеророзвідники ЗСУ знищили ворожу техніку ударним дроном. Росіяни кинули свою бойову машину, а згодом залишилися без техніки.