Аеророзвідники ЗСУ знищили ворожу техніку ударним дроном (відео)

Росіяни кинули свою бойову машину, а згодом залишилися без техніки. Українські військові ліквідували БМП завдяки ударному безпілотнику.

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Бійці 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка ліквідували ворожу техніку, застосувавши ударний дрон. Відео роботи опублікувала пресслужба бригади у Facebook.

Аеророзвідники підрозділу зафіксували бойову машину, яка вже не експлуатувалася російськими загарбниками. Бійці ухвалили рішення ліквідувати техніку, щоб окупанти її не використовували й надалі.

Знищення техніки росіян у липні 2023 року

Артилерія ЗСУ наприкінці липня знищила ЗРК "Бук". Українські артилеристи ліквідували російський засіб ППО, який виконував завдання щодо прикриття неба для окупантів. Тепер, як заявив Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, Сили оборони України отримають можливість контролювати район.

Підрозділи Волинської бригади тероборони 24 липня ліквідували у боях на сході України одиницю ворожої бронетехніки, а саме — БМП-1. Вистежили бронетехніку аеророзвідники 54 і 55 окремих батальйонів 100 бригади тероборони. Застосували українські захисники самохідну 155-мм гаубицю FH-70.

ЗСУ знищили 152-мм гаубицю Д-20 в районі Бахмута. Російські війська облаштували позицію для артилерійської установки серед цивільної інфраструктури. Завдяки вцілілим будинкам у такий спосіб загарбники намагалися й певним чином організувати захист позиції, щоб їх не зафіксували та не знищили українські війська, але цього їм зробити не вдалося.

Нагадаємо, 31 липня видання Forbes повідомило, що українська армія почала використовувати безпілотні БМП. Україна нібито розпочала другу фазу контрнаступу.