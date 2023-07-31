Турецькі зброярі створили високоточний детонатор TGK для 155-мм снарядів (фото)

Комплект можна встановити на великі калібри снарядів, які застосовуються гаубицями Firtina. Розробники стверджують, що комплект TGK дає змогу знизити відхилення боєприпасу на 50 метрів.

Турецька корпорація машинобудівної та хімічної промисловості MKE A.Ş розробила комплект наведення детонатора Tapa Güdüm Kiti (TGK) підвищеної точності для 155-мм гаубичних боєприпасів. Про це 29 липня повідомило видання SavunmaSanayiST.

TGK — це спеціальний пристрій, що виконує функцію детонатора. Його встановлюють у стандартний 155-мм артилерійський снаряд і перед пострілом закладають координати цілі, перетворюючи його таким чином на високоточний боєприпас.

У публікації йдеться, що такі снаряди, які застосовуються гаубицями Firtina, що перебувають на озброєнні турецької армії, можуть ефективно вражати цілі на великій відстані.

Комплект наведення детонатора Tapa Güdüm Kiti

Повідомляється, що аналогічний проєкт застосовується і для 122-мм боєприпасів багатоствольних ракетних комплексів. При цьому ймовірність кругового відхилення для великого калібру планується знизити на 50 м.

Комплект TGK можна використовувати в діапазоні температур від -40С до +52С, відповідно до стандарту MIL-STD-331, зазначають оглядачі.

Як приклад було наведено боєприпас MKE MOD 274, що має дальність польоту близько 39 км. Уже відомо, що величина відхилення некерованого 155-мм боєприпасу MKE MOD 274 становить у середньому 150-200 метрів. Залежно від умов поля бою ця величина може збільшуватися, однак TGK покликаний частково вирішити цю проблему.

155-мм гаубичний боєприпас

Також у матеріалі зазначено, що багато зброярів у світі намагаються вирішити аналогічну проблему, однак вони стикаються з труднощами. Річ у тім, що сила тиску з боку гаубиці на боєприпас досить значна, що заважає роботі електроніки, завдяки якій підвищується точність польоту снаряда.

Раніше повідомлялося, що на виставці озброєнь IDEF 2023 у Туреччині представили нове покоління бронемашин Kirpi II. Цей БТР оснащений новою кабіною у вигляді монокока, здатного поглинати удари, підвищуючи в такий спосіб виживання екіпажу.