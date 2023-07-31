Таврійський напрямок: армія РФ за добу втратила до трьох рот особового складу, — ЗСУ

Ворог намагався встановити повний контроль над Мар’їнкою та оточити Авдіївку, проте успіху не мав, розповіли в пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку

Станом на 31 липня на Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках, повідомили в Об’єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. З артилерії були обстріляні понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

На Мар’їнському напрямку в районах Мар’їнки та Побєди наші СОУ продовжують стримувати наступ росіян. Зафіксовано ворожі обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка, Гостре Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

За інформацією заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка, проте успіху не мав.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку противник намагається недопустити подальше просування наших військ. Гатить з артилерії, Артилерійських обстрілів зазнали п’ять населених пунктів Запорізької області, а також Нікополь Дніпропетровської області.

Мелітопольський та Бердянський напрямок

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Втрати ворога на Таврійському напрямку

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1359 вогневих завдань.

Втрати ворога вбитими та пораненими на Таврійському напрямку склали майже три роти. Було знищено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Раніше, 25 липня Маляр озвучила втрати росіян на Бахмутському напрямку. Збройні Сили України пішли у контрнаступ проти краще озброєного ворога і водночас демонструють набагато менші втрати порівняно з російськими загарбниками, повідомила Ганна Маляр.

Крім того, Генштаб повідомив, що ЗСУ вибили окупантів із позицій у районі Андріївки поблизу Бахмута. Українські війська наступають північніше та південніше від міста, ворог залишив укріплені позиції та відступив.