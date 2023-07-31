"Подарунок для Путіна" вже в Україні: системи ППО "Віктор" помітили на навчаннях (відео)

На виробництво цих зенітних комплексів чехи зібрали 4 мільйони доларів. Вони зроблені на основі всюдиходів, на які встановили кулемети ЗПУ-2.

Мобільні системи протиповітряної оборони MR-2 "Віктор" вже доставлені з Чехії та беруть участь у військових навчаннях українських бійців. Про це 30 липня повідомив військовий блогер Praise The Steph, опублікувавши відео роботи зенітних комплексів.

У публікації йдеться, що "Віктор" — це радянська спарена зенітна кулеметна установка ЗПУ-2 калібру 14,5х114 мм на шасі Toyota Land Cruiser 70. Комплекси були вироблені у Чехії. Окрім того, мобільні системи ППО обладнані денною та нічною оптикою, а також прицілом прямого наведення.

"Загалом Україна отримала 115 таких систем. Цікаво, що, попри скептицизм, машина не сильно хитається під час стрільби", — зазначив блогер.

Нагадаємо, чехи зібрали приблизно 4 мільйони доларів на проєкт "Подарунок для Путіна". Автори ініціативи, що виробляли комплекси "Віктор", обіцяли відправити 15 машин в Україну вже у березні. Збір грошей на них відкрили ще у листопаді минулого року.

Як писав Фокус, зенітні комплекси MR-2 "Віктор" — це всюдиходи Toyota, оснащені швидкострільними кулеметами. Вони можуть застосовуватись для ураження повітряних або, за потреби, наземних цілей. Ці системи можуть уражати середні або великі безпілотники, а також літаки та гелікоптери, які діють на малих висотах. Ефективна дальність їхньої дії — до двох кілометрів.