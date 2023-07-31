Стимул іти воювати: Путін у 10 разів збільшив штрафи за неявку до військкомату

За даними росЗМІ, президент РФ підписав закон про збільшення до 30 тисяч рублів штрафів за неявку у військкомат за повісткою без поважної причини.

Володимир Путін, президент Російської Федерації, затвердив збільшення штрафів за неявку до військкомату без поважної причини і за неповідомлення військкомату необхідних відомостей. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Повідомляється, що Путін підписав закон про збільшення штрафів за неявку до військкомату за повісткою без поважної причини. Згідно з новим законом, розмір штрафів тепер становитиме до 30 тисяч рублів, тоді як раніше передбачалося штрафування в розмірі від 500 рублів до трьох тисяч рублів за це порушення.

Також у РФ збільшили покарання за інші правопорушення, пов'язані з військовим обліком, за які раніше загрожував штраф від 500 рублів до трьох тисяч рублів:

штраф за неповідомлення до військкомату актуальних даних про громадянина (сімейний стан, освіта, робота, місце проживання) становитиме від 1 тисячі до 5 тисяч рублів;

штраф за ухилення від медичного обстеження — від 15 до 25 тисяч рублів;

штраф за умисне псування, знищення або недбале зберігання військового квитка чи інших документів військового обліку — від 3 тисяч до 5 тисяч рублів.

Крім того, цей документ вводить штрафи до 400 тисяч рублів за неподання юрособами списків для взяття громадян на військовий облік.

Закон набуде чинності 1 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що загальна мобілізація неминуча. За його словами, перевага від мобілізації в прикордонних регіонах РФ полягає в тому, що мобілізовані воюватимуть недалеко від дому.

Також повідомлялося, що примусова мобілізація "вбила" дисципліну в російських військах. Понад 1000 судових справ було заведено з січня.