"Контрнаступ — це військове диво": ЗС РФ не допомагає мінування у три шари, — Маляр (відео)

У Міноборони пояснили, що просування Сил оборони ускладнює "шалена" оборона російських окупантів. Зокрема, загарбники укріплюють позиції в лісопосадках бетоном та не шкодують авіабомб навіть на села.

Українські війська звільняють землі, раніше захоплені російськими окупантами, навіть попри підготовлену ворогом оборону та перевагу в озброєнні. Про це в інтерв’ю телеканалу "Ми — Україна" 30 липня розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона назвала контрнаступ Сил оборони "українським військовим феноменом", адже бійцям вдається просуватися на сході та півдні попри відсутність переваги у кількості особового складу та зброї. Посадовиця зазначила, що навіть попри наступальні дії втрати України менші за втрати ворога. З її слів — це заслуга професійності воїнів та планування кожної операції з метою зберегти якомога більше людей.

"Тому ми не бачимо з вами отой екшн, який очікують, тому що ми рухаємося виключно з метою зберегти наших людей", — підкреслила Маляр.

Заступниця міністра пояснила, що успіх війська варто оцінювати не лише у пройдених кілометрах, але й враховувати знищення ресурсів противника. Зокрема, з її слів, щотижня Силам оборони вдається ліквідовувати сотні російських загарбників та десятки складів з їхніми боєприпасами.

Посадовиця зазначила, що просування ускладнене підготовленою ЗС РФ обороною, зокрема окупанти укріплюються бетоном навіть у лісових посадках. Вона розповіла, що захисники стикались навіть із замінуванням земель у три шари. Окрім того, українських бійців обстрілюють з мінометів, артилерії та авіації, у якій ворог нині має перевагу.

"Приміром, там де я була, якщо ми заходимо в невеличкий населений пункт, скажімо, село, то вони навіть там витрачають авіаційні бомби й гатять туди. Тому що в них цей ресурс є", — сказала Маляр.

Вона підкреслила, що навіть за таких умов ЗС РФ не просуваються. Зокрема, спроби окупантів здобути успіхи на Мар'їнському та Авдіївському напрямах — марні завдяки зусиллям Сил оборони.

"Насправді там щодня абсолютне пекло для ворога, і насправді там немає новин завдяки нашим бійцям, які їх там не пропускають", — заявила заступниця голови Міноборони.

Вона зазначила, що опір російських загарбників — "шалений", але українські захисники на відміну від ворожих військ просуваються на передовій.

Інтерв'ю з заступницею голови Міноборони Ганною Маляр

Нагадаємо, боєць із позивним "Привид" розповів, що українським снайперам вдалося знищити понад 500 російських окупантів в районі Бахмута. Захисник підкреслив, що від ворожої артилерії можна сховатися, а від снайпера — ні.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на передовій відбулося 20 бойових зіткнень між Силами оборони та ЗС РФ. Однак захисники просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Водночас російські окупанти намагаються окупати на Куп’янському та Мар’їнському напрямах.