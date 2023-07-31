"Один постріл — одна ціль": снайпери ЗСУ ліквідували 524 окупанти під Бахмутом, — BBC

За словами журналістів, група снайпера з позивним "Привид" чинить психологічний тиск на росіян. Так, ворогів вони вбивають безшумно і в темряві.

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Українські снайпери знищили понад 500 росіян під Бахмутом. Про це розповів журналістам BBC боєць із позивним "Привид".

У матеріалі йдеться про те, що групу снайперів, чия база розташована біля Бахмута, почали називати "Привидами Бахмута". Вони "наводять жах" на російських окупантів ночами. База прострілюється артилерією росіян, проте бійці вже звикли до вибухів.

"Артилерійський обстріл завжди турбує людей. Але від артилерії можна сховатися, а від снайпера — ні", — сказав "Привид".

Видання пише, що в групі снайперів приблизно 20 осіб. Вони воюють на околицях Бахмута вже близько шести місяців. Їх вважають особливо цінними цілями.

"Привид" сказав, що його група змогла ліквідувати 524 росіянина. Команда веде електронний облік кожного пострілу через електронні приціли своїх гвинтівок.

Як розповів інший снайпер "Кузя", у групі не пишаються кількістю вбитих росіян.

"Пишатися тут нічим. Ми не вбиваємо людей, ми знищуємо ворога", — сказав він журналістам.

"Один постріл — одна ціль", — зазначив "Кузя" після виконання завдання.

За його словами, кожне завдання небезпечне, оскільки помилка може коштувати життя.

Видання пише, що за останні пів року кілька людей із команди були поранені, зокрема й сам "Привид".

"Кожен рейд може стати останнім, але ми робимо праву справу", — сказав він.

Водій "Кущ", який доставляє снайперів у потрібне місце, а після виконання завдання — евакуює, заявив, що полювання на російських солдатів, яке проходить тихо і з нізвідки, чинить сильний психологічний тиск на ворога.

Нагадаємо, що 31 липня у пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку заявили, що армія РФ за добу втратила до трьох рот особового складу. Так, Ворог намагався встановити повний контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку, однак успіху не мав, розповіли у пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку