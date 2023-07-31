Аеророзвідка 40 бригади застосувала дрон-камікадзе і знищила танк РФ (відео)

Українські захисники завдали удар по важкій техніці росіян, яку вони встановили на дорозі.

Бійці 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта ліквідували російський танк. Подробиці повідомили у пресслужбі підрозділу у Facebook.

Ворожу бронетехніку російські загарбники встановили на дорозі. Згодом українські захисники зафіксували техніку та атакували ударним безпілотником.

"Маленькі витівки аеророзвідки стали дорослішими", – йдеться у дописі.

Знищення танків РФ у липні

На Сіверському напрямку зупинили спробу атаки та знищили танки Т-90М "Прорыв". Лиманські ліси й українські захисники виявилися неабиякою перешкодою для трьох новітніх танків Т-90М "Прорыв", які вважаються найкращими у військах РФ. Під час штурму піхотними підрозділами росіяни відправили три новітні танки, але вони були ліквідовані.

Дрон-камікадзе ЗСУ відірвав башту танку з РФ. Внаслідок удару машина згоріла разом з екіпажем. Росіяни вели на сільській дорозі під Вугледаром танк із накидкою захисного кольору, який, імовірно, прикривав надбудову над вежею для захисту від безпілотників. Українські бійці вирішили застосувати ударний безпілотник. Дрон ледве не втратив зв'язок, але зміг уразити корму танка і підірвати боєкомплект.

Бригада "Маґура" 26 липня отримала координати від бійців командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша та знищила танк. Російська важка бронетехніка рухалася поряд із лісосмугою, але згодом відбувається влучання. Ворожа техніка спалахнула внаслідок детонації боєкомплекту.

Нагадаємо, Міноборони Британії 31 липня показало тренування українських артилеристів на 155-мм САУ АС90. Наприкінці липня завершила навчання друга група українських артилеристів, але Велика Британія й надалі виконує зобов'язання щодо підтримки України.