"Криють вогнем весь Херсон": наймолодшій постраждалій від обстрілу ЗС РФ 16 років, — ОВА

Відомо вже про трьох загиблих мирних мешканців, постраждали комунальники та волонтери. За даними обладміністрації, атака на місто пов’язана з ротацією російських сил.

Російські війська обстрілюють Херсон, відомо про загиблих та постраждалих цивільних. Зокрема, поранення отримала неповнолітня українка. Про це 31 липня повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Ворог бʼє по житлових кварталах — найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста", — написав він.

Єрмак підкреслив, що наймолодшій постраждалій лише 16 років.

"Російські терористи продовжують воювати з цивільними людьми", — заявив керівник ОП.

Обстріл Херсона: загинули троє мирних мешканців, атаки продовжуватимуться

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін проінформував, що обстріл регіону триває з самого ранку. За даними ОВА, відомо вже про трьох загиблих та 17 поранених.

"Ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу", — додав Прокудін.

Очільник ОВА розповів, що 16-річну постраждалу госпіталізували у тяжкому стані.

"Один загиблий та шестеро травмованих — це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро — волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідки обстрілів та підтоплення", — повідомив він.

Зі слів Прокудіна, інтенсивність обстрілів регіону пов’язана з ротацією ЗС РФ на лівобережжі. Російські окупанти поповнили сили, які раніше були розбиті Силами оборони.

"Знищать і цих, але треба трошки почекати! Дорогі херсонці, будь ласка, у найближчі кілька днів будьте максимально обережні! Ці терористи криють вогнем усе місто й обстріли продовжуватимуться", — попередив керівник обласної адміністрації.

У Херсонській обласній прокуратурі проінформували, що розслідують порушення ворогом законів та звичаїв війни. Також правоохоронці передали, що одним з загиблих є поліціянт.

"Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав 65-річний чоловік, який у момент обстрілу рухався автівкою по одній із вулиць", — додали в прокуратурі.

За даними відомства, пострдалих більше — 18 цивільних осіб.

Фото: Прокуратура Херсонської області Фото: Прокуратура Херсонської області Фото: Прокуратура Херсонської області

Нагадаємо, 31 липня президент Володимир Зеленський прокоментував атаки ЗС РФ на Кривий Ріг та Херсон. Він зазначив, що російські окупанти "продовжують тероризувати мирні міста і людей", та заявив, що обстріли не здатні злякати та зламати українців.

Внаслідок ракетного удару ЗС РФ по багатоповерховому будинку в Кривому Розі відомо вже про шістьох загиблих. Також відомо про 75 поранених, шестеро з яких — діти. 1 серпня оголошено у місті Днем жалоби.