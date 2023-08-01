Білорусь хоче укласти з Іраном угоду про виробництво БПЛА Shahed, – ISW

Міністри оборони двох країн напередодні підписали угоду про військове співробітництво. Аналітики не виключають, що під час переговорів топ-чиновники також обговорювали закупівлю та виробництво озброєння.

Іран та Республіка Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю у сфері оборони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 31 липня.

Як зазначають американські аналітики, на тлі війни в Україні, яку Мінськ та Тегеран підтримують, міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув із візитом до Ірану.

Глава білоруського оборонного відомства зустрівся зі своїм іранським колегою бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані. Міністри Білорусі та Ірану підписали Меморандум про взаєморозуміння та план двостороннього військового співробітництва на 2023 рік.

За даними аналітиків, міністр оборони Ірану Реза Аштіан відповідальний за переговори про військові закупівлі та продажі. Зважаючи на це, в ISW вважають, що в рамках Хренін та Аштіані могли говорити про угоди, пов'язані зі зброєю.

"Білорусь, можливо, також прагнула укласти угоду про іранське виробництво безпілотників Shahed на території Білорусі після початкових повідомлень про те, що Іран намагався перетворити завод у Гомельській області Білорусі на завод з виробництва Shahed", — зазначили автори звіту.

Інформаційне агентство Ісламської Республіки пише, що зустріч Хреніна і Аштіані сприяла обміну думками з питань, що "являють взаємний інтерес". Міністр оборони Ірану зазначив, що "Білорусь займає особливе місце у зовнішній політиці Ірану".

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 6 липня, у Татарстані, у місті Єлабуга, вже збирають іранські дрони-камікадзе Shahed та завозять туди фахівців. БПЛА у РФ роблять з уже готових комплектуючих, але незабаром росіяни планують налагодити виробництво власних комплектуючих та боєголовок.

Ми також писали 24 липня про те, що в російському коледжі "Алабуга Політех", розташованому в республіці Татарстан, неповнолітніх студентів залучають до збирання безпілотних літальних апаратів Shahed.