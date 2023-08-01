"Ніколи не забудемо": полк Кастуся Калиновського втратив в Україні ще 4 військових (фото)

Представники формування з Білорусі зазначають, що попри весь біль вони продовжать боротися за незалежність двох країн і переможуть "криваву імперію".

В Україні під час повномасштабної війни загинуло ще четверо бійців полку Кастуся Калиновського. Про це повідомляє пресслужба формування у Telegram-каналі 31 липня.

Зазначається, що втрати зазнали батальйони "Литвин" та "Волат". Усі чоловіки виступили проти російської агресії, і почали захищати країну з перших днів вторгнення.

"Четверо наших героїв загинули. Ми підтримуємо зв'язок із рідними та близькими загиблих. Позивні та особливо імена бійців не розголошуються для безпеки рідних", — повідомляє пресслужба полку з Білорусі.

Батальйон "Волат" втратив одного свого бійця, а троє загиблих, що залишилися, були вже з батальйону "Литвин" і ефективно боролися з російськими окупантами.

Полк Калиновського висловив свої співчуття і було зазначено, що вони сумують разом із усім білоруським народом, який знову зіштовхнувся із жертвою.

У боях за Україну загинуло ще четверо військових із Білорусі Фото: Telegram

"З жертвою у війні за незалежність України та Білорусі. Ми ніколи не забудемо наших побратимів і, незважаючи ні на що, продовжуємо шлях до перемоги над кривавою імперією. Рано чи пізно імена загиблих з гордістю прозвучать у рідній Білорусі! Вони звучатимуть і в назвах вулиць, і в підручниках історії, і в піснях рідного народу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня повідомлялося, що у Житомирі перейменували вулицю Білоруську на честь полку ім. Кастуся Калиновського. Житомирські депутати вирішили віддати шану білоруським добровольцям, які воюють проти загарбників на боці Києва. Вулиця, яку вирішили перейменувати, знаходиться на півночі міста.