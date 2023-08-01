Російська ДРГ намагалася прорвати кордон у Чернігівській області, — Наєв

Ворожа група складалася з чотирьох осіб. Прикордонники помітили російських загарбників за допомогою тепловізорів і відкрили по них вогонь на ураження.

Вночі 1 серпня російські диверсанти намагалися перетнути кордон з Україною у Чернігівській області, проте Сили оборони зупинили ворога. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв у своєму Telegram.

"На Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника. Чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів", — сказав Сергій Наєв.

З його слів, під час спроби ворога перетнути кордон, за рішенням старшого спостережного пункту по диверсантах відкрили вогонь на ураження, що змусило ДРГ відійти. Також резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України висунулися до кордону за сигналом тривоги.

В результаті українські бійці зупинили ворога, який вчергове зазнав втрат та не досяг поставленої мети.

Нагадаємо, 31 липня Фокус писав про групу снайперів, яку називають "Привиди Бахмута" через те, що ті чинять психологічний тиск на ворога — вбивають його безшумно та в темряві. Так українські снайпери вже знищили понад 500 росіян під Бахмутом.

Того ж дня у пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку заявили, що росіяни за добу втратили до трьох рот особового складу. Окупанти намагалися встановити повний контроль над Мар’їнкою та оточити Авдіївку, проте не зазнали успіху.