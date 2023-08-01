Начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов приїхав у Запорізьку область, — Міноборони

У російському оборонному відомстві зазначили, що генерал армії РФ нібито особисто перевірив передовий пункт управління військ та заслухав доповідь про поточну обстановку на фронті.

У Міністерстві оборони Росії запевняють, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов нібито побував на території тимчасово окупованої Запорізької області. Про це повідомила пресслужба відомства 1 серпня.

Наголошується, що це був робочий візит і представник російського Генштабу нібито заслухав доповіді від командування про поточну ситуацію на фронті. Тим часом українські військові продовжують контрнаступ.

"Під час роботи в зоні проведення спеціальної військової операції (російська назва війни проти України, — ред.) начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов перевірив передовий пункт управління угруповання військ на Запорізькому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Генерал-полковник Олександр Романчук зачитав доповідь щодо "поточної обстановки, характеру дій противника та виконання російськими військами бойових завдань на Оріхівському тактичному напрямі", проте більше подробиць у російському Міноборони не надали.

Також як "доказ" того, що Валерій Герасимов дійсно перебував у Запорізькій області, був опублікований невеликий ролик. При цьому точно не можна встановити на якій локації був присутній генерал армії Росії.

Українська сторона жодним чином не відреагувала на ймовірний візит російського начальника Генштабу на окуповану територію.

Нагадаємо, що 19 березня повідомлялося, що Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь. За даними ЗМІ, президент РФ прибув до міста вертольотом, об'їхав кілька районів на автомобілі і "поговорив з місцевими жителями".