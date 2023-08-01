США домовились: Болгарія та Південна Корея постачатимуть 155-мм боєприпаси для ЗСУ, – FT

Адміністрація Байдена хоче підтримати наступальні дії ЗСУ, а відтак шукає різних постачальників у світі, які б могли виробляти снаряди, поки розширюють власне виробництво.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням обсягів постачань боєприпасів України, щоб підтримати наступ Сил оборони. Про це повідомляє газета Financial Times.

Україна активно використовує артилерію калібру 155-мм вздовж лінії фронту. США нарощують кількість виготовлених боєприпасів, але це займе пару років, тому у короткостроковій перспективі ЗСУ треба постачати боєприпаси за допомогою міжнародних союзників.

"Я особисто сиджу у своєму офісі щоранку і витрачаю 30 хвилин на боєприпаси калібру 155-мм", — сказав радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Офіційні особи повідомляли, що США усвідомлювали, що через використання тисяч боєприпасів щоденно, об'єми запасів згоратимуть. Тому адміністрація Байдена посилила намагання підтримати контрнаступ ЗСУ. За даними видання, Штати уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо постачання Україні снарядів. Зараз тривають такі самі переговори з Японією. Самі Штати до 2025 року планують наростити виробництво боєприпасів до 90 000 на місяць з нинішніх 24 000.

"Ми не передбачали і не готувалися до тривалої війни, а ефективність промислової бази була обмежена", — сказав Марк Канчіан, старший радник Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Тому США вже передали більше боєприпасів, ніж придбали для власної армії за 10 років. За даними центру Center for a New American Security, за останні 10 років Пентагон придбав близько 790 000 155-мм боєприпасів, а Україні передали понад 2 мільйони.

Окрім цього Україні надали касетні боєприпаси, щоб ЗСУ могли підтримувати темпи наступальних дій. Наразі українська артилерія випускає близько 8000 снарядів на добу.

Нагадаємо, 31 липня експерти заявили, що контрбатарейна боротьба ЗСУ дозволяє знищувати чисельну російську артилерію.

Також українські ЗМІ писали, що в Україні щомісяця виробляють десятки тисяч снарядів для армії.