Українські заводи щомісяця виробляють десятки тисяч снарядів, – ЗМІ

За даними журналістів, з 2023 року Міноборони купує в першу чергу українські боєприпаси, а не закордонні. Завдяки цьому виробництво зросло в рази.

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Для потреб української армії кожен місяць виробляється десятки тисяч боєприпасів. Про це йдеться в статті Економічної правди.

Матеріал присвячений розвитку українського військово-промислового комплексу. Зазначається, що Міноборони України більше орієнтувалось на західних постачальників у питанні розміщення контрактів. Проте зараз ситуація змінюється в бік вітчизняних виробників.

Підприємства змогли вистояти в умовах масштабних ракетних ударів й змогли приховати виробничі потужності. На думку деяких представників галузі, український ОПК розкритий не повністю. Потрібно велике державне замовлення, щоб промисловість запрацювала на повну потужність й стала рухати економіку вперед. Тим паче зараз, коли війна затягується у часі, а західні склади порожніють.

Весь 2022 рік українські виробники боєприпасів не могли здешевити через відсутність замовлення Міноборони, Міноборони купували дешевші західні аналоги. Так виходило замкнуте коло. У 2023 році, за даними видання, гравці ринку домовились, що оборонне відомство спочатку купуватиме українські снаряди, а потім — імпортні.

"За даними джерел ЕП, якщо раніше вітчизняні заводи з виробництва снарядів отримували здебільшого безперспективні місячні контракти, то зараз вже вони завантажені замовленнями до кінця року. Випуск снарядів зріс у рази та йде на десятки тисяч одиниць щомісяця", — пише автор.

Відомо, що в Україні виробляють 120 та 82-мм міни, танкові 125-мм снаряди, а також 122-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, 31 липня аналітики помітили на озброєнні ЗСУ іранські боєприпаси 2023 року виробництва.

26 липня Кабмін виділив 40 млрд гривень на виробництво українських БПЛА.