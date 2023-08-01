"Москва звикає до повноцінної війни": у Зеленського відреагували на атаки БПЛА по РФ

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, найближчим часом гучних подій на території РФ ставатиме дедалі більше і війна остаточно перейде на територію її "авторів".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про атаку БПЛА по центру Москви, яка стала вже другою за останні кілька днів. Війна прийшла на територію РФ. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 1 серпня.

За словами Михайла Подоляка, росіянам потрібно змиритися з тим, що відбувається, адже з кожним днем кількість надзвичайних ситуацій лише збільшується.

"Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб зібрати з них усі борги. Усе, що далі відбуватиметься в Російській Федерації, — об'єктивний історичний процес", — ідеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк зазначив, що на Росію незабаром може чекати ще більше невстановлених дронів, більше розвалів, громадянських конфліктів і ще більше залученості у війну.

Атака на Москву 1 серпня: подробиці

1 серпня в РФ пролунали нові вибухи. Виявилося, що це була атака БПЛА на "Москву-Сіті". Вибухи пролунали в тій самій будівлі, що й кількома днями раніше. За даними МНС Росії, внаслідок атаки безпілотників у Москві у вежі "IQ-кварталу" було розбито скло на площі 150 квадратних метрів.

Журналісти The Washington Post зазначили, що такі події можуть свідчити про те, що здатність РФ вести війну далі знижується. Атаки по Москві можуть лише погіршити хиткий стан російського командування і спонукати нові конфлікти.

Нагадаємо, 1 серпня військовий аналітик зазначив, що російська ППО виявилася слабким місцем для режиму Путіна, адже в небезпеці опинилася навіть столиця. Вибухи недалеко від Кремля негативно позначаються на іміджі президента.