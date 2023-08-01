Українська армія отримає сімейство вантажівок Oshkosh Defense на суму понад $200 млн

На думку західних експертів, в умовах бойових дій буде корисним варіант FMTV A2. Він забезпечує підвищений захист військовослужбовців і має високу вантажопідйомність.

Міністерство оборони США 31 липня оголосило про те, що компанія Oshkosh Defense отримала доповнення до контрактів на постачання сімейства середніх вантажівок (FMTV) на суму 201,5 млн доларів. Цю техніку буде поставлено на потреби ЗСУ в рамках ініціативи сприяння безпеці України, повідомляє видання Army Recognition.

Сімейство середніх тактичних машин (Family of Medium Tactical Vehicles, FMTV) — це серія військових машин, що базуються на спільному шасі і розрізняються за вантажопідйомністю та вимогами до виконання завдань. Шасі FMTV створено на базі австрійської вантажівки Steyr 12M18, але суттєво модифіковано відповідно до вимог армії США, включно з мінімум 50% американських компонентів.

Спочатку було розроблено 17 варіантів FMTV — чотири варіанти з номінальною вантажопідйомністю 2,5 тонни, що дістали позначення Light Medium Tactical Vehicle (LMTV), і 13 варіантів з номінальною вантажопідйомністю 5 тонн, які отримали назву Medium Tactical Vehicle (MTV).

Характеристики вантажівок

Силова установка

На серійні FMTV A1P2 встановлюється 7,2-літровий 6-циліндровий дизельний двигун Caterpillar C7 2007 року випуску потужністю 275 к.с. У модернізованому варіанті LMTV машина має двигун потужністю 330 к.с.

Двигун оснащений семиступінчастою трансмісією Allison 3070 SP з вбудованою одноступінчастою коробкою передач.

Ходова

Усі моделі FMTV оснащуються балковими мостами Meritor, номінали і технічні характеристики яких також змінювалися в міру розвитку FMTV. Підвіска здійснюється за допомогою параболічних конічних ресор, амортизаторів і противідкатної балки заднього моста.

Варіанти LMTV можуть оснащуватися лебідкою DP-10J з тяговим зусиллям 5 000 кг. На варіантах MTV використовується лебідка DP-515 із тяговим зусиллям 7 000 кг.

Оглядачі зазначають, що для виконання сучасних завдань потрібна вантажівка Oshkosh Defense FMTV A2, доступна в повному спектрі варіантів для конкретних завдань, включно з 5-тонним тягачем, 10-тонним самоскидом і 5-тонним евакуатором. Крім того, FMTV A2 забезпечує підвищений захист військовослужбовців, при цьому маючи додаткову вантажопідйомність і забезпечуючи кращу якість і комфорт їзди.

Модифікації FMTV

Раніше повідомлялося, що США відправлять в Україну більш ранні версії танка Abrams — M1A1. Як повідомили журналісти Politico, посилаючись на офіційних осіб, Abrams опиняться на полі бою в Україні вже у вересні.