Українські зенітники збили БПЛА "Ланцет" за 3 млн рублів зі стрілецької зброї (відео)

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" показали, як ліквідували ворожий БПЛА типу "Ланцет".

Українські артилеристи збили ворожий БПЛА "Ланцет" за допомогою зенітного кулемета. Відео опублікували в Telegram-каналі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

На записі видно, як українські зенітники ліквідували безпілотник, що летів у небі. Вартість дрона "Ланцет", за інформацією з відкритих джерел, оцінюється приблизно в $35 тисяч.

Нагадаємо, "Ланцет" — це ударний безпілотний літальний апарат, здатний тривалий час перебувати в повітрі в режимі очікування в районі цілі й оперативно атакувати після отримання відповідної команди від оператора.

Раніше стало відомо, що російські окупанти намагаються утримати позиції в районі Бахмута на Донеччині, через що зазнають колосальних втрат особового складу. За інформацією представника Східного угруповання військ Сергія Череватих, росіяни "поклали" більше солдатів, ніж радянська армія під час війни в Афганістані.

В українському командуванні зазначають, що Бахмутський напрямок для росіян є надзвичайно важливим не тільки з інформаційно-пропагандистського погляду, а й з військового. З цієї причини ЗС РФ постійно перекидає туди додаткові сили, щоб стримувати контрнаступ ЗСУ.

Крім того, за останні кілька днів росіяни втратили більше техніки, ніж Збройні сили України, які продовжують вести контрнаступ. За інформацією аналітика Якуба Яновського з проєкту Oryx, російські війська залишилися без 56 одиниць техніки, тоді як ЗСУ — без 26. Повідомлялося, що за останні місяці окупанти найбільше втрачають артилерію калібру 203 і 240 мм, 152-мм калібру і 122-мм калібру. Менше втрат припадає на 100 і 82-мм калібри.

Фокус писав 1 серпня, що, за інформацією ВМСУ, росіяни втратили за останній місяць десятки квадрокоптерів, бойових броньованих машин, автомобільної техніки, артсистем і авіації. Загальні втрати особового складу Росії з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну оцінюються Генштабом майже у 247 тисяч.

Фокус також писав 1 серпня, що вибухи невідомих безпілотників у центрі Москви та на російських авіабазах знижують здатність ЗС РФ вести війну.