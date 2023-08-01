"Нехай моляться": Лукашенко заявив, що ображені "вагнерівці" могли б "вломити" по Польщі

Зі слів лідера Білорусі, бійці ПВК "Вагнер" вже не "пробачать" полякам постачання зброї в Україну. Лукашенко переконаний, що у Варшаві йому мають дякувати за утримання розлючених найманців.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що пожартував про тиск ПВК "Вагнер" через бажання найманців піти на польські міста. Про це 1 серпня повідомили у BELTA.

"Я пожартував, що "вагнерівці" між собою шушукаються: на екскурсію до Ряшева сходимо. Чому? Тому що техніка та озброєння йшли з Ряшева туди, де під Бахмутом воювали ці "вагнерівці". Там загинули тисячі їхніх хлопців. Це їм не пробачать", — сказав він.

Політик підкреслив, що влада Польщі нібито має йому дякувати за "запрошення" російських найманців. Він зазначив, що загалом під контролем ворожої ПВК нині перебувають понад 30 тисяч бійців.

"Це хлопці, заряджені на війну, скривджені… Багато покалічених, загиблих… Вони, що, пробачать? Тож нехай моляться, що ми тримаємо їх, ще якось забезпечуємо. Інакше вони без нас просочилися б туди й вломили б так цьому Ряшеву і Варшаві, що мало б не здалося. Тому мені дорікати не треба, а нехай подякують", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 23 липня під час зустрічі з президентом РФ Олександр Лукашенко іронічно зазначив, що бійці ПВК "Вагнер" тиснуть на нього та "просяться на Захід", зокрема "на екскурсію до Варшави та Ряшева".

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі відповіли на заяву лідера Білорусі. У польському МВС пообіцяли "прийняти потенційних "туристів" як годиться".