Було 5 пайків, 5 бійців і Жужа: як собака рятувала від голоду українських десантників (відео)

Бійці мали пробути на позиції 3 дні, але затрималися на 9. Весь час вони ділили свої сухпайки із собакою, а коли продукти закінчилися, підгодовувати захисників почала вже Жужа.

На одному з напрямків фронту собака, яка прибилася до бійців ЗСУ, рятувала їх від голоду. Бійці через інтенсивні обстріли кілька днів сиділи без провізії, але завдяки Жужі, не голодували. Про це розповідає пресслужба 77-ї бригади ДШВ ЗСУ в телеграм.

Так, 5 бійців, які мали 5 пайків вирушили на завдання — воно мало тривати три дні. З ними була собака, яка приблудилася. Її назвали Жужа.

"Видно, що вона була голодна. Ми мали стояти на позиції. Так вийшло, що провізії нам не могли дати через обстріли. Одним пайком 5 чоловік харчувалися добу і плюс Жужа. Ми відкривали сухпайки і щось їй давали", — розповідає боєць 77-ї бригади.

За словами чоловіка, їхнє перебування на позиції затягнулося з 3-х діб до 9-ти.

"З часом їжа почала закінчуватися, ми вже один галет на 3-х ділили. Але все рівно Жужі щось та перепадало", — розповідає боєць.

Десантники протрималися на своїх пайках 3-4 дні, і далі їжі не стало зовсім. Жужа десь знайшла сухпайки ЗСУ і почала приносити їх солдатам.

"Вона десь з-під землі, з-під завалів почала їх викопувати. Так як вона не могла його самотужки розірвати, почала приносити нам. За кілька діб вона нанесла 4-5 пайків. Але палицю ковбаси десь знайшла і принесла на подвір'я, з нами не поділилася — сама з'їла", — розповідає боєць.

Коли на 9 добу десантники вийшли з позицій, Жужа пішла з ними. Вони мали здолати 8 км до точки евакуації.

"Побратими наші стояли, вона не пішла з ними, а з Ласточкою (позивний бійця) пішла. "Хаммер" під'їхав, ми заскочили, починається мінометний обстріл, а Ласточки немає. А він побіг за нею у посадку, вона вибухів злякалася, він її забрав на руки з собою, не лишив", — розповідає український десантник.

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