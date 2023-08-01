ЗС РФ намагаються перехопити ініціативу на Куп'янсько-Лиманському напрямку, — Череватий

ЗС РФ попри всі зусилля не досягли жодного серйозного проміжного результату, крім втрат, повідомив заступник командувача Східного угруповання.

Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу у Сил оборони на Лимано-Куп’янському напрямку, ескалувати обстановку та нав’язати свою волю. Про 1 серпня, в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

За його словами, ворог масово застосовує артилерію на цьому напрямку фронту.

"Ворог обстріляв з артилерії 617 разів за цю добу, здійснив 7 авіанальотів. Відбулося 13 бойових зіткнень, під час яких ми знищили 43 окупантів, 123 дістали поранення, підбили 3 ворожі БМП, танк, два міномети, дві артилерійські гармати, чотири дрони-камікадзе, два склади з боєприпасами і три вантажівки. Ворог тут, попри всі зусилля багатоденні і навіть уже кілька тижнів, не досяг жодного серйозного проміжного результату, крім втрат", — повідомив Череватий.

Він зауважив, що грамотна робота штабів, українських командирів на місцях, вмотивованість і правильні дії бійців Сил оборони не дали розвинути противнику жодного результату.

Нагадаємо, що українські військові підірвали склад із боєкомплектом ЗС РФ на Херсонщині. ЗСУ знищили склад у селі Рибальче в Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ, якого вважали мертвим, через кілька днів прийшов до своїх. Чоловік отримав важке поранення під час ворожого обстрілу.