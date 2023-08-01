В ОП упевнені, що РФ стоїть за переворотом у Нігері: у Білому домі не бачать доказів

На думку радника ОП Михайла Подоляка, підтримка подій у Нігері двома країнами — Малі та Буркіна-Фасо — підтверджує, що у РФ є глобальний сценарій підірвати наявний світопорядок.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що всім очевидно, що так званий військовий переворот у Нігері організувала Росія. У цьому, за його словами, типова тактика російських спецслужб: відвернути увагу і скористатися можливістю, що випала. Про це він написав у Twitter.

Після саміту "Росія-Африка" висловлювали припущення про те, що військовий переворот у Нігері в інтересах РФ у регіоні.

1 серпня становище в бунтівному Нігері набуло нового розвитку. Франція та Італія повідомили про плани вивезти своїх громадян із країни. Своєю чергою, уряд Великої Британії радить утриматися від поїздок до африканської країни.

Переворот, за даними журналістів, підтримують дві західноафриканські країни — Малі та Буркіна-Фасо. До того ж обидві голосували проти резолюцій ООН, які засуджують вторгнення РФ в Україну. І минулого тижня президент РФ Володимир Путін пообіцяв їм безкоштовне зерно.

На думку Подоляка, підтримка двох країн підкріплює припущення про те, що у РФ є глобальний сценарій спровокувати нестабільність і підірвати глобальний світопорядок і становище з безпекою.

У Вашингтоні вважають, що немає ознак причетності РФ до подій у Нігері, в ООН також дотримуються цієї лінії.

1 серпня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий дім не вірить, що Росія якось надає дієву підтримку перевороту в Нігері.

Держпереворот у Нігері

26 липня 2023 року військові з Національної гвардії Нігеру затримали президента країни Мохамеда Базума. Ще одна група військових заявила, що його повалено. Кордони закрили, роботу держустанов зупинили й оголосили комендантську годину. Було сформовано Національну раду з охорони Батьківщини, або військову хунту. 28 липня командувача президентської гвардії генерала Абдурахамана Тчіані проголосили головою перехідного уряду.

Нагадаємо, що мітингувальники виходили на вулиці з прапорами РФ і плакатами на підтримку Путіна під час подій у Нігері.

Також повідомлялося, що переворот у Нігері може був в інтересах ПВК "Вагнер" в Африці.