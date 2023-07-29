"Боротьба проти колонізаторів": переворот у Нігері може посилити "вагнерівців" в Африці, —Times

За словами журналістів, противники президента Мохамеда Базума покликали "вагнерівців" у свою країну.

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Генерал Абдурахман Чіані, який оголосив себе новим лідером Нігеру в Африці, закликав до міжнародної підтримки. За цей заклик швидко вхопився глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Про це пише видання The Times.

За словами журналістів, Чіані виступив проти демократично обраного президента Мохамеда Базума, який був при владі останні два роки. Базум був стійким партнером Заходу в боротьбі проти джихадистів у регіоні Сахель.

"Я прошу технічних і фінансових партнерів, які є друзями Нігеру, зрозуміти конкретну ситуацію в нашій країні, і надати нам усю необхідну підтримку, щоб ми мали змогу відповідати викликам", — сказав Чіані під час виступу по державному телебаченню Нігеру.

Видання зазначило, що повстання Чіані підтримав глава "вагнероців" Пригожин, назвавши його боротьбою проти "колонізаторів". Він заявив, що тисячі його найманців можуть навести порядок і знищити терористів в Африці.

За словами журналістів, у Нігері толи людей, які розмахували російськими прапорами, підпалили партійний штаб затриманого президента Базума. Вони спалили автомобілі на автостоянці штаб-квартири. Вони заявили, що хочуть, щоб Нігер був більше схожий на Малі, де ПВК "Вагнер" уже розмістила своїх найманців.

Зазначимо, що 26 липня стало відомо, що частина службовців президентської гвардії Нігеру виступили проти глави держави. Військові обмежили доступ до резиденції Мохамеда Базума, а також оточили низку міністерств у столиці. На той момент повідомлялося, що армія Нігеру висунула заколотникам ультиматум. Заколот гвардійців спровокував вуличні протести.

Нагадаємо, що 28 липня глава президентської гвардії Нігеру оголосив себе новим лідером країни. Він заявив, що Нігеру необхідно змінити курс, щоб уникнути "поступової і неминучої загибелі".