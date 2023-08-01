Таранять на авто і жбурляють коктейлі Молотова: росіяни встановили рекорд з атак на військкомати

Лише за 4 дні жителі Росії здійснили майже 2 десятки нападів на військкомати по всій країні. Пляшки із запальною сумішшю в установи кидали підлітки, студенти, люди середнього віку і навіть 80-річні пенсіонери.

У Росії жителі почали частіше атакувати військкомати. У росЗМІ їхні дії пояснюють впливом "українських шахраїв", які психологічно тиснуть на громадян РФ, змушуючи їх робити такі вчинки. Про це пише The Moscow Times.

За інформацією видання, телефонні шахраї переконали росіян підпалити 18 військкоматів за 4 дні у двох десятках міст. Громадян нібито переконували атакувати установи та відправляти гроші від імені співробітників ФСБ та ЦБ.

Де в РФ атакували військкомати

З 29 липня по 1 серпня було атаковано 18 військкоматів.

у Феодосії 51-річна жінка підпалила військкомат через те, що її нібито переконали взяти кредит на 3 млн рублів;

у Казані 62-річну жінку шахраї залякали смертю доньки, вона підпалила комісаріат і взяла кредит на 2,2 млн рублів;

у Сєвєродвінську палієм військкомату став 76-річний чоловік;

у Казані 23-річна дівчина намагалася підпалити місцевий військкомат;

у Калузі жителька жбурнула "коктейль Молотова у будівлю військкомату і погрожувала рознести його гранатою;

в Россоші за підпал військкомату затримали 24-річну вчительку історії;

у Подолську місцевий військкомат намагалися спалити два 80-річні пенсіонери;

у Петербурзі 54-річний чоловік підпалив військкомат і протаранив на авто його ворота. Його переконав це зробити "співробітник ФСБ Колесников";

у Можайську жінка підпалила військкомат, бо "співробітники банку" заявили, що в установі беруть кредит на її ім'я;

в Омську 21-річна студентка педколеджу підпалила військкомат, бо "шахраї оформили на неї кредит";

у Копєйську 54-річна працівниця місцевого заводу намагалася спалити медкабінет місцевого військкомату;

у Верхньоуральську 34-річна жінка спробувала спалити військкомат;

в Улан-Уде двоє невідомих закидали"коктейлями Молотова" стару будівлю військкомату;

у Сестрорецьку жінка закидала будівлю військкомату "коктейлями Молотова";

у Вольську 68-річна жінка спробувала підпалити військкомат "коктейлями Молотова". Для цієї "місії" вона приїхала з Москви.

у Бурятії військкомат спробувала спалити 17-річна дівчинка. Вона кинула запальну суміш просто під час свого візиту серед білого дня;

у центрі Петербурга 53-річна мешканка намагалася підпалити військкомат пляшками з бензином;

у Казані 30-річна жінка метнула пляшку із запальною сумішшю поруч з будівлею військкомату. Містянку затримали.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області військком заробив 350 тисяч доларів США за час повномасштабного вторгнення Росії. Повідомляється, що підозрюваний за півтора року встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпра.

Раніше повідомлялося, що громадяни Росії підпалюють військкомати на території РФ, а також в окупованому Криму. Спроби підпалу мали місце в Архангельській області, Казані, а також окупованій Феодосії.