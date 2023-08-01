"Ніж у спину": Угорщина вивезла "етнічних угорців" з РФ, щоб дискредитувати Україну, — ЗМІ

Зі слів дипломатичних джерел, лише один з перевезених з Росії полонених є громадянином Угорщини, але усіх їх залякували судом за дезертирство та переконували лишатись за кордоном.

Уряд Угорщини співпрацював з РФ для перевезення одинадцятьох полонених українських бійців. Про це йдеться у матеріалі The Kyiv Independent, опублікованому 1 серпня.

З посиланням на неназване джерело у виданні повідомили, що полонених доправили на територію Угорщини через Туреччину, адже усі авіасполучення між країною-агресоркою та Євросоюзом були припинені. Чи залишались вони протягом якогось часу в Туреччині — невідомо.

"Важко уявити, щоб вище керівництво країни не знало про цю операцію. Ми впевнені, що вони про це знали, і ця робота була дозволена на найвищому рівні", — підкреслив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський переконаний, що перевезення полонених було узгоджене з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Джерела медіа розповіли, що головною метою таємною операції була публічна дискредитація України. Організатори перевезення бійців прагнули створити образ "етнічних угорських солдатів", яких змушують воювати.

За даними ЗМІ, попри угорське звучання прізвище лише один з полонених говорить угорською мовою та є громадянином Угорщини, усі інші — члени русинської громади, які розмовляють діалектом української мови.

"Нас хвилює те, що ми не чуємо цих людей, що саме ці люди не висловлюють своєї позиції", — зазначив представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки Олександр Кононенко.

Дипломатичні джерела повідомили, що угорська сторона намагалася переконати полонених українців, що в разі повернення на Батьківщину їх повернуть на передову або судитимуть як дезертирів. Неназваний співрозмовник видання розповів, що на бійців навіть тиснули, щоб вони взяли громадянство Угорщини.

Речник МЗС підкреслив, що Угорщина на тлі зусиль ЄС щодо ізоляції РФ навпаки розвиває співпрацю з країною-агресоркою.

"Зараз Росія намагається розірвати Україну на шматки. Тож вдарити ножем у спину Україні у найважчий період її історії — це найгірше, що може зробити іноземний уряд. Але ще гірше, якщо це зробить сусід", — підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що Угорщині передали 11 українських військовополонених. У ЗМІ повідомляли, що віцепрем'єр країни у церковних справах Жолт Шем'єн нібито сам домовився з РПЦ, і в уряді про операцію не знали.

За даними неназваних джерел "РБК-Україна", в РПЦ вже обговорюють візит угорських чиновників 8-11 серпня. Метою запланованої зустрічі співрозмовник видання назвав перемовини щодо передачі ще однієї групи українських військовополонених "угорського походження".