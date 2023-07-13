Потайки від України. Угорщина виявляє "вибірковий расизм" в обміні військовополоненими з РПЦ, — експерт

Спецслужби Росії, за даними ЗМІ, готують групу з 10-15 військовополонених із Закарпаття. Угорська сторона хоче виставити Україну агресором — солдатів змусять говорити, що їх відправили воювати проти "братнього народу", впевнені військові експерти.

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Російська православна церква (РПЦ) вкотре обговорює з Угорщиною передачу українських військовополонених. Діалог відбувається без участі та узгодження з Україною, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Юсов.

Джерела агентства "РБК-Україна" в українських спецслужбах кажуть, що в РПЦ обговорюють візит 8-11 серпня чиновників угорського уряду.

"Мета візиту — обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без узгодження з Україною та правових підстав", — розповів співрозмовник.

"Перемовник" від РФ — член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (Антон Севрюк). Пошуком і відбором жителів Закарпаття займаються спецслужби РФ і до приїзду угорської делегації треба сформувати групу з 10-15 українських військових, додало джерело.

"Вимога угорців — угорська етнічна приналежність і знання угорської мови. Угорці не прийматимуть нікого, крім представників угорської національної меншини в Україні", — підсумував співрозмовник.

"Вибірковий расизм" Угорщини: чому Будапешт обмінюється полоненими за спиною Києва?

Угорські чиновники ведуть переговори з росіянами про звільнення військовополонених за етнічним принципом. Маючи контакти з представниками Росії, угорці йдуть шляхом "вибіркового расизму", каже Фокусу колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"Будапешт використовує можливості для звільнення не всіх українських військовополонених, а серед них є поранені та вагітні жінки. Вони обирають виключно громадян Угорщини та етнічних угорців. Усе це називається рафінований расизм. Така діяльність — антиукраїнська і злочинна", — зазначив він.

Віктор Ягун наголосив, що українських військовополонених не видають Україні, а ховають невідомо де. З 11 осіб, які перший раз забрали, тільки п'ятьох повернули Україні, додав він.

"Невідомо, що з ними відбувається і де вони перебувають. Чи працюють із ними психологи, може їх там обробляють. Угорщина показує, що рятує угорців. А інші громадяни України? Їх не потрібно визволяти з російського полону?" — запитує Ягун.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та інші представники влади поки що не коментували можливий другий обмін військовополоненими. У Москві також не давали роз'яснень з цього питання.

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що Угорщина проводить такі обміни з Росією, щоб на прохання Кремля зіграти роль миротворця. Україну намагаються змусити виконати умови РФ і в процесах обміну полоненими.

"Була інформація, що з військовополоненими проведуть прес-конференцію з метою обмовити Україну. Солдати мають розповісти, що їх тут примусово мобілізували і відправили воювати проти Росії. І ось треба терміново припинити вогонь, тому що українці і росіяни — братні народи", — прокоментував він Фокусу.

Полонені — це живі свідки нападу РФ, а Угорщина показує, що Україна — нібито агресор і змушує воювати угорців проти росіян, "братнього народу", вважає Жданов.

Передача військовополонених із Закарпаття відбувається в обхід України через те, що Київ висунув би власні умови. В Україні є механізм обміну військовополоненими без посередників — через розвідку і спецслужби, додає він.

"Це визнані правила на міжнародному рівні. Україна відмовилася від посередницьких послуг Угорщини [під час обміну військовополоненими]", — резюмував Жданов.

Нагадаємо, що про перший таємний обмін українськими військовополоненими між Україною та Угорщиною стало відомо 9 червня. Москва передала Будапешту 11 українців угорського походження.

Україна заявила, що перевезення військовополонених українців із Росії до Угорщини — це порушення міжнародного права.