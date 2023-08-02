"Летіли над будинками жителів": Польща посилить кордон після випадку з двома білоруськими вертольотами

За інформацією журналістів, які наводять свідчення очевидців, вертольоти залетіли приблизно на 3 км у польський повітряний простір. Вони перебували на висоті 200-300 м над будинками й іноді опускалися до кількох десятків метрів над землею.

Міноборони Польщі збільшить чисельність солдатів уздовж кордону з Білоруссю після того, як у вівторок, 1 серпня, два білоруські вертольоти порушили повітряний простір країни. Про це повідомляє CNN.

За даними відомства, 1 серпня два білоруські вертольоти, які брали участь у навчаннях поблизу кордону, порушили повітряний простір країни.

Білоруські вертольоти в Польщі

Свідки кажуть, що білоруські вертольоти "пролетіли над будинками людей" у районі села Грудки приблизно за два кілометри від Біловежа.

Маршрут білоруських вертольотів у Польщі

Вони залетіли приблизно на три кілометри в повітряний простір країни й перебували на висоті 200-300 метрів над будинками місцевих жителів.

За словами деяких свідків, іноді вони опускалися на висоту до кількох десятків метрів над землею.

Громадяни країни задаються питанням про те, чому вертольотам білоруських ВПС дозволили безперешкодно перебувати в повітрі, і при цьому не спрацювали системи ППО.

Вони перебували на вкрай малій висоті, що ускладнює виявлення за допомогою радарів, повідомили польські військові.

У зв'язку з цим Маріуш Блащак розпорядився про збільшення чисельності військовослужбовців біля кордону і перекидання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Польща також поінформувала представників НАТО про цей випадок і викликала тимчасового повіреного у справах Білорусі в МЗС для пояснення.

Нагадаємо, що кадри з білоруськими вертольотами в Польщі опублікувала в соцмережах фотограф Еліза Ковальчик.

Також повідомлялося, що, за словами білоруського політика Олександра Лукашенка, ПВК "Вагнер" не "пробачить" полякам постачання зброї в Україну.