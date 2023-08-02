"Не будемо нікого питати": Данілов висловився про удари по території Росії (відео)

За словами секретаря РНБО, Україна триматиме в страху окупантів рівно стільки, поки росіяни перебувають на чужій землі. Офіційний Київ може використовувати будь-які методи, як це роблять у Москві.

Україна не збирається питати дозволу в інших країн стосовно того, як і де використовувати зброю, яку було вироблено на нашій території. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону 1 серпня.

За його словами, російські окупанти тривожитимуться рівно стільки, поки перебувають на чужій землі, і офіційний Київ може використовувати будь-які методи, як це роблять у Москві.

"Ми не будемо залишати в спокої цих терористів доти, доки вони не покинуть територію нашої країни. Ми не будемо ні в кого питати, як використовувати ту зброю, яка виробляється на території нашої країни для того, щоб знищувати агресора там, де ми вважаємо за необхідне, — чи то Москва, чи то якісь інші населені пункти, чи то Санкт-Петербург... На це ми дозволу ні в кого питати не будемо", — йдеться в повідомленні.

Секретар РНБО також зазначив, що Україна має право робити те, що вважає за необхідне, бо люди чекають на перемогу. Якщо росіяни думали, що всі головні та гучні події відбуватимуться виключно в Україні — вони дуже помиляються.

Також було порушено тему атаки БПЛА по бізнес-центру "Москва-сіті", де розташовуються кілька російських міністерств. Олексій Данилов вважає, що в цьому є певний символізм.

"Ви знаєте, це ще й війна символів. Був крейсер "Москва", зараз — "Москва-сіті". Усе, що пов'язано з Москвою, з містом, звідки вся ця мерзота ухвалює рішення вбивати наших громадян, вона має припинити існування в тому вигляді, як є", — додав він.

Нагадаємо, 1 серпня Олексій Данілов заявляв, що в Кремлі мають готуватися до нового походу на Москву і статися це може зовсім скоро. Секретар РНБО України зазначив, що в РФ продовжують наростати протестні настрої серед різних незадоволених груп.