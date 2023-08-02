У ISW пояснили, навіщо Герасимов відвідав окуповану Запорізьку область (відео)

Як зазначають американські аналітики, на відео, опублікованому Міноборони РФ, Герасимов показаний як "архітектор російських оборонних операцій" на одному з напрямків контрнаступу ЗСУ.

У Міністерстві оборони Російської Федерації повідомили про візит начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова в окуповану частину Запорізької області, щоб представити його ефективним і залученим командиром. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 1 серпня.

У російському оборонному відомстві опублікували кадри, на яких Валерій Герасимов оглядає передовий командний пункт у західній частині Запорізької області та заслуховує доповідь про поточну ситуацію на фронті.

Як зазначають американські аналітики, це відео є одним із перших публічних виступів голови Генштабу РФ після заколоту Євгена Пригожина. У звіті зазначається, що поява Герасимова може свідчити про те, що він, імовірно, номінально збереже свою посаду в російській армії.

"На кадрах Міноборони Герасимов, зокрема, зображений як архітектор російських оборонних операцій на одному з напрямків українського контрнаступу на півдні", — зазначають автори звіту.

За словами аналітиків, раніше в цій ролі у РФ позиціювали колишніх заступників командувача Об'єднаного угруповання військ в Україні генерала Сергія Суровікіна і генерал-майора Івана Попова.

Нагадаємо, 14 липня полковник запасу ЗСУ, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов сказав Фокусу, що Сергій Шойгу і Валерій Герасимов уже не мають підтримки серед російських генералів.

Раніше, 9 липня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Володимир Путін зняв із посади командувача російських військ в Україні 67-річного генерала Валерія Герасимова.

Однак уже 10 липня Валерій Герасимов уперше з'явився в публічному просторі після подій, пов'язаних зі збройним заколотом ПВК "Вагнер" та її засновника Євгена Пригожина.