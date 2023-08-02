Пожежі та пошкодження: ЗС РФ атакували "Шахедами" Одеську область (фото)

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, під час нічної атаки було пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, а також елеватор. За попередніми даними, люди не постраждали.

Збройні сили Росії атакували Одеську область із застосуванням ударних дронів іранського виробництва Shahed. Про це у вівторок, 2 серпня, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Повідомляється, що ворог спрямував БПЛА на портову інфраструктуру на півдні регіону, внаслідок чого виникли пожежі.

"Унаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", — повідомив Кіпер.

За попередніми даними, під час атаки БПЛА ніхто не постраждав.

"Остаточні дані та результати бойової роботи будуть від військового командування", — додав Кіпер.

Куди вдарили ЗС РФ

Зазначимо, що в ніч на 2 серпня в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожі дрони рухалися в бік Ізмаїла, де розташований морський торговельний порт. Пізніше також повідомлялося, що БПЛА заходили з боку гирла Дунаю.

Варто зазначити, що 1 серпня повідомлялося про рух іноземних суден у той бік. За даними OSINT-аналітика Маркуса Джонса, ізраїльське судно Ams1 проігнорувало російську "блокаду" Чорного моря і увійшло в українське гирло Дунаю. Слідом за ним слідували цивільні судна Sahin 2 під прапором Греції та Yilmaz Kaptan під прапорами Туреччини і Грузії.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня ЗС РФ також запустили дрони-камікадзе по столиці України та Київській області. За повідомленням міської влади, по цілях працювала ППО. Унаслідок падіння уламків виникли пожежі.