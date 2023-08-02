Не думають про дипломатію: у США відповіли, чому РФ не буде на переговорах у Саудівській Аравії

За словами спікера Держдепу Метью Міллера, український президент заявляв про свою готовність говорити з Кремлем, але для початку росіяни реально мають бути зацікавлені в такому процесі.

Російська Федерація поки що не готова обговорювати речі, які стосуються дипломатичного завершення війни, тому вона не отримала запрошення на мирні переговори в Саудівській Аравії. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу 1 серпня.

За його словами, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що готовий розпочати дипломатичні переговори з Російською Федерацією, але для цього спочатку до цього мають бути готові в Кремлі. Поки що така тенденція не простежується.

"На жаль, ми бачимо, що від самого початку цієї війни — навіть ще до початку цієї війни — Росія ніколи не бажала займатися реальною дипломатією", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Метью Міллер зазначив, що під час зустрічі в Саудівській Аравії світ почує про руйнівні наслідки війни, які принесла в мирні міста Російська Федерація та їхні війська.

"Тож, якщо в якийсь момент Росія захоче зайнятися значущою дипломатією — я не буду говорити від імені президента України, але він ясно дав зрозуміти в минулому, що готовий взаємодіяти з ними з таких питань", — підсумував речник Держдепу.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що в Саудівській Аравії відбудуться мирні переговори щодо України, куди не запросили Російську Федерацію. Одна з головних цілей зустрічі — залучення Китаю до мирної формули і повідомлення про те, що відбувається, тим країнам, де у Росії більше впливу, ніж в України. Зустріч може відбутися вже в перші вихідні серпня.

31 липня в Кремлі заявили про те, що Російська Федерація обов'язково стежитиме за зустріччю, яка пройде найближчим часом у Саудівській Аравії. Дмитро Пєсков заявив, що Росія позитивно оцінює і вітає будь-які спроби мирного врегулювання. При цьому їхня армія продовжує війну проти України.