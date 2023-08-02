Нова мета: в ISW пояснили, як Лукашенко використовуватиме ПВК "Вагнер"

За даними американських експертів, російські найманці потрібні лідеру Білорусі для створення нового типу військового формування, якого раніше в республіці не було.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко висловив свої плани щодо створення білоруської "контрактної армії" — для цього він хоче використовувати найманців ПВК "Вагнер". Про це йдеться у звіті американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у своєму виступі 1 серпня Лукашенко заявив про своє прагнення зберегти найманців у складі Збройних сил Білорусі та використовувати досвідчених бійців "Вагнера" для більш активного формування контрактної армії.

Лукашенко не надав подробиць щодо організаційної структури, чисельності або термінів формування "контрактної армії", але зазначив, що ПВК налічує понад 30 тисяч бійців.

Як зазначають аналітики, наразі Білорусь не має своєї "контрактної армії" або подібної структури. Збройні сили країни складаються з шести окремих бригад, включно з трьома механізованими, двома повітряно-десантними та однією спецпризначенською. Ці бригади складаються переважно з призовників, які проходять 18-місячний термін військової служби, а також деяких військовослужбовців, які уклали контракт на службу.

"Створення "контрактної армії", найімовірніше, потребуватиме створення нового формування або значної реорганізації наявних бригад, а також перегляду системи підготовки білоруських кадрів з метою створення армії професійних військовослужбовців із тривалим терміном служби, як це раніше (і без успіху) намагалася зробити Росія наприкінці 2000-х — на початку 2010-х років", — ідеться у звіті аналітиків.

Як підкреслює ISW, у 2016 році міністр оборони Білорусі Андрій Равков заявляв, що країна не планує повністю переходити на контрактну систему збройних сил, залишаючись за традиційною штатною і кадровою системою.

Нагадаємо, 1 серпня Олександр Лукашенко заявив, що за його ініціативою певна частина ПВК "Вагнер" залишиться в Білорусі для створення контрактної армії. Також у своєму спічі Лукашенко заявив, що поляки мають йому дякувати за "утримання" російських найманців на території республіки.

Нагадаємо також, що 1 серпня стало відомо про те, що вертольоти ЗС Білорусі вдерлися в повітряний простір Польщі. За даними моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн", вертольоти брали участь у патрулюванні кордону під час перебування Олександра Лукашенка в резиденції "Віскулі".