Вертольоти, які порушили кордон Польщі, охороняли Лукашенка, — "Беларускі Гаюн" (фото)

За даними моніторингової групи, 30 липня Олександр Лукашенко прибув до резиденції "Вискулі", що за 7,5 кілометра від білорусько-польського кордону.

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Білоруські гелікоптери, які 1 серпня перетнули повітряний простір Польщі, брали участь у патрулюванні кордону під час перебування Олександра Лукашенка в резиденції "Вискулі", що за 7,5 кілометра від кордону. Про це пише моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" 2 серпня.

За даними спостерігачів, увечері 30 липня Олександр Лукашенко прибув до резиденції "Вискулі". Для його охорони в цей район було перекинуто 3 вертольоти ВПС Білорусі, що є "стандартною процедурою останніх років".

Переміщення Олександра Лукашенка і вертольотів ВПС РБ

Як зазначають у моніторинговій групі, 1 серпня, приблизно о 09:40 один Мі-24 (борт. номер 14) і один Мі-8 вирушили патрулювати кордон у Кам'янецькому районі Брестської області.

Близько 10:00 гелікоптер Олександра Лукашенка злетів із Вискулів і вирушив до агромістечка Біловезьке у супроводі Мі-8. Приблизно о 12:30 політик повернувся у Вискулі, а всі 3 гелікоптери приземлилися в Кам'янюках.

Переміщення Олександра Лукашенка і вертольотів ВПС РБ у Брестській області

"Вертольоти ВПС РБ, які патрулювали кордон, цілком могли залетіти на територію Польщі" — вважають спостерігачі.

Автори публікації зазначають, що перші повідомлення про перетин польського кордону почали надходити приблизно о 10:30 за мінським часом, коли Мі-8 і Мі-24 патрулювали кордон. За їхніми словами, на фото, які потрапили в мережу, зображені саме ці вертольоти.

"На Мі-24 ВПС РБ можна помітити бортовий номер 14. Нам вдалося перевірити одне з фото і підтвердити, що його було зроблено в с. Біловежа за 2,3 км від кордону, це ж підтверджують і користувачі у Twitter", — зазначили спостерігачі.

Білоруський Мі-24 був помічений над Польщею

Білоруський Мі-24 з бортовим номером 14

Аналітики також зазначають, що в цей час Білорусь не проводила жодних навчань у згаданому районі, а військові вертольоти перебували там з метою охорони Олександра Лукашенка. На їхню думку, порушення повітряного простору Польщі, ймовірно, було випадковістю.

"Цілеспрямована провокація з перетином кордону двома бойовими гелікоптерами — це був би надзвичайно небезпечний крок, з огляду на те, що лише за +- 10 км перебуває Лукашенко, а за 7,5 км від кордону ночує вже кілька днів", — підсумували аналітики.

Білоруські вертольоти порушили кордон Польщі: що відомо

Нагадаємо, 1 серпня фотограф Еліза Ковальчик помітила над польським прикордонним селом Біловежа військові гелікоптери з білоруськими позначками.

Незабаром Міноборони Польщі підтвердило, що два білоруські вертольоти порушили повітряний простір країни під час "навчань". За даними відомства, вертольоти перетнули польський кордон у районі Біловежі на дуже малій висоті, що ускладнило їх виявлення.

За даними ЗМІ, у Польщі мають намір збільшити чисельність солдатів уздовж кордону з Білоруссю після інциденту з вертольотами. У Варшаві також поінформували представників НАТО про цей випадок і викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі в МЗС для пояснення.