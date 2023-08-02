Повітряні сили інтегрували на Мі-24 американські некеровані ракети Hydra 70 (фото)

На радянський гелікоптер змогли інтегрувати американську пускову установку М261, що дозволило вести стрільбу ракетами Hydra.

На гелікоптерах Мі-25, які передали Україні з Чехії використовуються американські некеровані ракети Hydra 70. Про це повідомляє The War Zone.

Українські Повітряні сили використовують гелікоптери Мі-24, які були передані з Чехії. Зараз на відео зʼявились авіаснаряди, які використовують військові. Виявилось, що на гелікоптери встановили пускову установку М261 для некерованих ракет Hydra 70.

Наразі невідомо, чи потрібні були ще якісь модифікації для того, щоб інтегрувати пускову установку чи ракети. Також невідомо, чи здатні інші гелікоптери Мі-8 та Мі-17 використовувати західні ракети.

Hydra — це модульний боєприпас, який може мати різні бойові частини. Автори зазначають, що на відео скоріш за все потрапив фугасний боєприпас. Наразі Сполучені Штати передали Україні понад 7 тисяч авіаційних ракет. Також існують бойові частини з металевими дротиками й бронетанкові. Проте невідомо, чи отримували їх ЗСУ.

Автор вважає, що факт постачання Україні некерованих ракет є відображенням того, що скорочують запаси аналогічних радянських некерованих ракет. Тому американські боєприпаси допоможуть українській армії під час контрнаступальних дій.

Нагадаємо, 18 липня десантники показали бойову роботу ударного вертольота Мі-24.

9 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що Польща таємно віддала Україні 10 радянських вертольотів.