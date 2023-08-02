США готують новий пакет військової допомоги для України, — ЗМІ

Попередні два пакети військової допомоги від Білого дому були оголошені на 1,3 мільярда та 400 мільйонів доларів. ЗСУ, зі свого боку, очікують на прибуття танків Abrams M1.

Наступного тижня Сполучені штати Америки можуть оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги. Про це повідомило Politico.

У Міністерстві оборони США, зі слів журналістів, очікують, що оголошення ще одного траншу відбудеться на початку наступного тижня. У виданні не зазначили, що може увійти до нового пакета допомоги.

Журналісти розповіли, що ЗСУ чекають на прибуття основного бойового танка армії США M1 Abrams, який може з'явитися в Україні вже на початку вересні. Він допоможе українським бійцям пробити оборонні лінії ворога.

Додамо, що останній пакет військової допомоги від США для України на 400 мільйонів доларів передбачав постачання додаткових систем протиповітряної оборони, артилерії, інших боєприпасів, бронетехніки та протитанкової зброї.

Нагадаємо, 25 липня Фокус писав про вміст другого пакету військової допомоги від США для України. Зокрема, в переліку, опублікованому Міністерством оборони США, є ракети для ППО, високоточні снаряди для HIMARS, БК для артилерії та мінометів.

Тоді як про вміст першого пакету військової допомоги від США для ЗСУ на 1,3 мільярда доларів стало відомо 19 липня. До військового пакету допомоги увійшли критично важливі для України засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Цю допомогу виділено згідно з програмою USAI, тобто військове спорядження буде замовлятись американським зброярам і зараз його ще не існує.