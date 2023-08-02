США хочуть передати Тайваню частину грошей, призначених для військової допомоги Україні, — FT

Фінансування для Тайваню можуть включити в додатковий бюджетний запит щодо України. Точна сума коштів на військову допомогу Тайбею поки що не розкривається.

Білий дім має намір звернутися до Конгресу з проханням профінансувати купівлю озброєння для Тайваню на тлі загрози з боку Китаю в рамках додаткового бюджету, призначеного для допомоги Україні. Про це повідомляють Financial Times.

За інформацією ЗМІ з посиланням на двох співрозмовників, знайомих із планом, Адміністративно-бюджетне управління включить фінансування для Тайваню до додаткового бюджетного запиту щодо України, однак точної суми коштів на військову допомогу Тайбею поки що не розкривають. Якщо Конгрес схвалить ініціативу, Тайвань уперше отримає озброєння через систему іноземної військової допомоги, що фінансується платниками податків США.

Аналогічний механізм діє для надання військової підтримки Києву.

Як зазначають журналісти, запит надійшов після того, як президент Байден розпорядився виділити 345 мільйонів доларів для надання військової допомоги Тайваню. Попередньо йшлося про надання переносних зенітно-ракетних комплексів, вогнепальну зброю, а також засоби розвідки та спостереження. Це буде перший транш для підтримки Тайваню, від загальної суми в 1 млрд доларів, яка була затверджена Конгресом США у 2022 році.

У ЗМІ додають, що Тайбей все ще очікує на постачання зброї на суму 23 мільярди доларів, включно з ракетами-гарпунами та безпілотниками-розвідниками, які були схвалені адміністраціями США, що змінювали одна одну. Деякі постачання оголошені понад п'ять років тому.

"Додавання додаткового фінансування для Тайваню поставить деяких республіканців у Палаті представників у складніше становище, оскільки багато хто з тих, хто виступає проти фінансування України, як і раніше, підтримують Тайвань", — цитує видання експерта з безпеки в Азії з аналітичного центру Американського інституту підприємництва Зака Купера.

Нагадаємо, офіційні особи Китаю розкритикували Вашингтон після того, як президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Тайваню пакета військової допомоги на суму 345 млн доларів. На думку китайського чиновника Чень Бінхуа, американці постачають зброю на острів Тайвань для розпалювання конфлікту з метою стримування Китаю.

Фокус писав, що 16 липня китайські сили направили до берегів Тайваню рекордну кількість кораблів за останній час.