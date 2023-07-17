Оточили острів: Китай підвів до кордонів Тайваню 16 бойових кораблів і 15 літаків

Китайські сили спрямували до берегів Тайваню рекордну кількість кораблів за останній час, зазначили оглядачі. Така активність викликана самітом НАТО, де західні країни домовилися про військові навчання в регіоні.

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Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) останнім часом активізувала дії бойових кораблів у районі острова Тайвань, побивши рекорд за кількістю кораблів, задіяних у навчаннях у регіоні. Загалом у море вийшли 16 китайських бойових кораблів, які патрулювали навколо острова. Про це 16 липня повідомили оглядачі Global Times.

Крім бойових кораблів навколо Тайваню літали й китайські винищувачі. Як повідомило оборонне відомство острова Тайвань, у п'ятницю воно виявило 15 літаків і 16 кораблів НВАК, що діють у районі острова. Оглядачі зазначили, що фактично китайські сили направили до берегів Тайваню рекордну кількість кораблів за останній час.

Повідомляється, що навколо острова розташувалися такі кораблі НВАК:

Type 075 Guangxi — універсальний десантний корабель (УДК). На його борту можна розмістити 28 вертольотів різних типів, близько 1500 осіб десанту, а також близько 70 всіляких бойових машин.

Type 052D Baotou — есмінець, на озброєнні якого перебувають 130-мм артилерійська установка PJ-38, 64 пускові установки ЗРК HHQ-9 і зенітно-ракетний комплекс FL-3000N.

Type 054A Anyang — фрегат, який несе ракети ППО середньої дальності HQ-16.

Type 903A Chaohu — судно поповнення запасів, побудоване для Військово-морського флоту НВАК.

"Рекордної кількості було досягнуто після того, як за останній тиждень НВАК збільшила масштаб щоденних навчань і патрулювання навколо острова Тайвань: у вівторок, середу і четвер було відправлено дев'ять кораблів, і всі вони супроводжувалися масштабними діями винищувачів, бомбардувальників, літаків спеціального призначення і безпілотників", — ідеться в повідомленні.

Навіть під час великомасштабних військових навчань НВАК у серпні минулого року і у квітні цього року ця цифра не перевищувала 14, порівняли оглядачі. Така активність пов'язана з тим, що НВАК у районі острова, ймовірно, демонструє можливості блокування Тайваню на тлі комюніке саміту НАТО, в якому йшлося про спільні навчання в регіоні США, Великої Британії, Австралії та Японії.

"Оскільки повідомлень про повернення кораблів не надходило, амфібійна група на чолі з кораблем Type 075 може взяти участь у навчаннях у водах на схід від острова Тайвань", — зазначили китайські експерти.

Раніше повідомлялося, що Китай розглядає Росію як свого "молодшого партнера". На думку заступника директора ЦРУ Девіда Коена, Пекін побоюється занадто тісного зв'язку з Москвою через війну в Україні.