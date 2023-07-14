Молодший партнер КНР: Пекін побоюється занадто тісного зв'язку з Москвою, — ЦРУ

Одна з особливостей китайців, вважає заступник директора ЦРУ Девід Коен, полягає в тому, що вони не хочуть, щоб у світі їх розглядали як "молодшого партнера" Росії у війні з Україною.

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Голова КНР Сі Цзіньпін розглядає Росію як "молодшого партнера" Китаю, але водночас Пекін побоюється занадто тісного зв'язку з Москвою. Крім того китайське керівництво, ймовірно, було стривожене повстанням найманців із ПВК "Вагнер". Таку думку висловив заступник директора ЦРУ Девід Коен, повідомляє видання Breaking Defence.

"Відносини між Росією і Китаєм міцні, вони проголосили партнерство без кордонів. Під час цієї війни вони зазнали випробувань", — заявив Коен на заході Intelligence & National Security Alliance.

За його словами, у міру того як війна в Україні розвивалася і російське вторгнення застопорилося, Москва почала шукати підтримки і знайшла її в економічному плані та у військовому у Пекіна. Однак китайський лідер виявляє розумну обережність і особливо не йде на поводу у свого західного сусіда.

"Одна з особливостей китайців полягає в тому, що вони не хочуть, щоб у світі вважали, що вони так сильно пов'язані з Росією в цій війні з Україною, і це впливає на надання летальної військової допомоги РФ", — підкреслив Коен.

Крім того Сі Цзіньпін, імовірно, з певною тривогою спостерігав за військовим заколотом Євгена Пригожина та його підопічних із ПВК "Вагнер". На думку старшого співробітника Інституту міжнародних стратегічних досліджень Меї Ноувенс, Китай, перш за все, хотів би бачити стабільність у Росії.

"Стає дедалі очевиднішим, що Китай хотів би, щоб ця війна закінчилася якомога швидше, але нестабільність у Росії була б не на користь Китаю", — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві закордонних справ КНР розкритикували саміт НАТО, який пройшов у Вільнюсі. Китайська сторона зазначила, що НАТО, як оборонний альянс розширює свою міць за межами кордонів і досі мислить категоріями холодної війни.