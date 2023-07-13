Оборонний альянс, який розширює кордони: Китай виступив із критикою саміту НАТО

У міністерстві закордонних справ країни заявили, що НАТО, як і раніше, мислить категоріями холодної війни і щодо Китаю має "ідеологічні забобони".

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Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь 13 липня виступив із критикою саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі. За словами дипломата, альянс досі мислить категоріями холодної війни, плутає "добро і зло" та має "ідеологічні забобони, які Китай рішуче відкидає". Про це повідомляє видання War is Boring.

Представник китайського МЗС зазначив, що хоча НАТО позиціонує себе, як оборонний союз, однак заохочує свої країни-члени постійно збільшувати військові витрати, розширювати свою міць за межі кордонів і провокувати конфронтацію, зокрема, і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Китай же, за його словами, навпаки є "прихильником миру в усьому світі".

Така реакція, ймовірно, пов'язана зі словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який 12 липня після переговорів у Вільнюсі заявив, що дедалі нахабніша поведінка Пекіна негативно позначається на безпеці оборонного союзу.

"Китай дедалі частіше кидає виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, відмовляючись засудити війну Росії проти України, погрожуючи Тайваню і проводячи масштабне військове переозброєння", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, журналісти Bloomberg 3 липня опублікували матеріал про російсько-китайські відносини. У ньому йдеться, що Москва, як і раніше, користується підтримкою Пекіна навіть після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" та її куратора Євгена Пригожина. Офіційні китайські особи зазначили, що армії двох країн продовжать співпрацю і зміцнення зв'язків.